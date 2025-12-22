Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Южная Африка – Ангола. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций
Кубок африканских наций
Южная Африка – Ангола. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций

Поединок состоится 22 декабря в 19:00 по Киеву

Южная Африка – Ангола. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций
Сборная ЮАР по футболу

22 декабря на Стад де Маракеш пройдет матч 1-го тура группового этапа Кубка Африканских Наций, в котором сыграют национальные сборные ЮАР и Анголы. Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

ЮАР

Команда достаточно долго пребывала на вторых ролях. Так, проведя домашний мундиаль, потом она на новые не пробивалась десятилетиями. И, откровенно говоря, в недавно завершившейся квалификации южноафриканцы проявили себя не столько мастеровитыми, сколько везучими. Ведь они отставали от лидера, Бенина, на два очка - но тот в крайнем туре разгромно уступил Нигерии. И больше всего выгоды получили парни Уго Брооса, в виде прямой путевки на мундиаль!

Впрочем, то, что сборная в отличной форме, невозможно отрицать. Хорошо закончив отборочный цикл, она прибавила еще пару побед в прошлом месяце. Правда, нельзя назвать соперников сильными: сначала закончили 3:1 с Замбией, потом оформили минимальные 1:0 со вторым составом Ганы.

Ангола

Сборная имеет опыт выступлений на чемпионате мира, но только разовый, да и не особенно успешный. В прошлом цикле не было и близко шансов на то, чтобы повторить тот результат. Да, проиграли тогда только два матча из десяти. Вот только и победили тоже лишь дважды, в итоге в своей группе оказавшись ниже Ливии, только на четвертой позиции.

В прошлом месяце команда уже проводила сугубо тренировочный сбор, готовясь ко старту на КАН. Там зато получилось выдать несколько зрелищных, к тому же еще и победных, матчей. Сначала закончили в свою пользу, 3:2, перестрелку с Замбией. А потом разгромили 4-1 вроде бы достаточно крепкий Мозамбик. Как минимум, настроение себе такими результатами уж точно подняли.

Статистика личных встреч

Неожиданно, но после 2015-го, очень успешного для себя года (три победы в очных поединках) ЮАР больше не выигрывал: четыре ничьи и три поражения от ангольцев. На Кубке КОСАФА летом и вовсе были 0:3!

Прогноз

Букмекерские конторы отдают небольшое преимущество номинальным хозяевам. Но на эту пару лучше брать нейтральные тотал больше 2,0 голов (коэффициент - 1,87).

Прогноз Sport.ua
ЮАР
22 декабря 2025 -
19:00
Ангола
сборная ЮАР по футболу сборная Анголы по футболу Кубок африканских наций прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
