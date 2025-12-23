Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Африки
Нигерия
23.12.2025 19:30 - : -
Танзания
Кубок африканских наций
23 декабря 2025, 06:13 | Обновлено 23 декабря 2025, 06:15
Нигерия – Танзания. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций

Встреча состоится 23 декабря в 19:30 по Киеву

Нигерия – Танзания. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций
Сборная Нигерии по футболу

23 декабря на Комплекс Спортив де Фес пройдет матч 1-го тура группового этапа Кубка Африканских Наций, в котором сыграют национальные сборные Нигерии и Танзании. Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Нигерия

Команда была, пожалуй, первым настоящим грандом африканского футбола, что начал что-то показывать не только на континентальном уровне, но и на всемирном - на мундиалях и Олимпиадах. Но на турнир следующего года в Северной Америке поехать не получилось. Футболисты пытались исправиться после неудачного старта в квалификации, и даже потеснили Бенин, за счет разгрома его в последнем туре сместив лидера на четвертое место.

Это позволило отправиться в стыковые поединки. И там даже получилось дожать в экстра-тайме сильный сейчас Габон - 1:1 превратили в 4:1. Но потом, в решающей встрече, по пенальти, уступили ДР Конго. А уже в декабре подняли самооценку Египту - тот вылетел на Арабском кубке после группового этапа, но с нигерийцами Салах и компания оформили 2:1.

Танзания

Сборная ни разу не пробивались на мундиали. Да и на КАН до 2019-го года было только одно участие. А сейчас уже будет третье участие в четырех таких турнирах, правда, пока что ни разу не получилось выиграть хотя бы один матч на таких Кубках.

Вряд ли многое можно ждать от команды сейчас. Да, она пробилась на очередной уже КАН. Но в отборе на чемпионат мира снова было продемонстрировано посредственные результаты: три победы и десять очков в восьми поединках, так что в группе футболисты там закончили третьими, отстав не только от Марокко, но и от Нигера, причем тот набрал на пять баллов больше. Да и в осенних товарищеских матчах проиграли и Ирану, и даже Кувейту.

Статистика личных встреч

Всего было пять очных поединков, и в них чередовались победы нигерийцев и ничьи.

Прогноз

Букмекерские конторы считают явным фаворитом пары подопечных Эрика Шелля. Они вряд ли сейчас будут рвать жилы, но при этом с таким соперником должны выиграть даже при форе в размере -1,0 забитый гол (коэффициент - 1,75).

Прогноз Sport.ua
Нигерия
23 декабря 2025 -
19:30
Танзания
сборная Нигерии по футболу сборная Танзании по футболу Кубок африканских наций прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
