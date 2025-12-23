Нигерия – Танзания – 2:1. Победный удар Лукмана. Видео голов и обзор матча
Сборная Нигерии начала выступление на Кубке африканских наций с победы над Танзанией (2:1) в матче 1-го тура группы C.
Поединок состоялся 23 декабря в марокканском городе Фес на арене Комплекс Спортиф де Фес.
Нигерийцы открыли счет в концовке первого тайма усилиями Семи Аджайи, а после перерыва команды обменялись голами.
Решающим стал точный удар вингера Аталанты Адемолы Лукмана, который принес суперорлам победу и три очка (2:1).
Защитник Новатус Мироши, экс-футболист донецкого Шахтера, отыграл весь матч за сборную Танзании.
Кубок африканских наций
Группа C. 1-й тур, 23 декабря. Фес (Марокко)
Нигерия – Танзания – 2:1
Голы: Аджайи, 36, Лукман, 52 – М'Момбва, 50
