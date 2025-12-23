Сборная Нигерии начала выступление на Кубке африканских наций с победы над Танзанией (2:1) в матче 1-го тура группы C.

Поединок состоялся 23 декабря в марокканском городе Фес на арене Комплекс Спортиф де Фес.

Нигерийцы открыли счет в концовке первого тайма усилиями Семи Аджайи, а после перерыва команды обменялись голами.

Решающим стал точный удар вингера Аталанты Адемолы Лукмана, который принес суперорлам победу и три очка (2:1).

Защитник Новатус Мироши, экс-футболист донецкого Шахтера, отыграл весь матч за сборную Танзании.

Кубок африканских наций

Группа C. 1-й тур, 23 декабря. Фес (Марокко)

Нигерия – Танзания – 2:1

Голы: Аджайи, 36, Лукман, 52 – М'Момбва, 50

Видео голов и обзор матча