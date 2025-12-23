Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Африки
Нигерия
23.12.2025 19:30 – FT 2 : 1
Танзания
Кубок африканских наций
23 декабря 2025, 21:23 | Обновлено 23 декабря 2025, 21:46
Суперорлы на взлете. Нигерия взяла 3 очка на старте Кубка африканских наций

Голы в ворота команды Танзании забили Семи Аджайи и Адемола Лукман

Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Нигерии начала выступление на Кубке африканских наций с победы над Танзанией (2:1) в матче 1-го тура группы C.

Поединок состоялся 23 декабря в марокканском городе Фес на арене Комплекс Спортиф де Фес.

Нигерийцы открыли счет в концовке первого тайма усилиями Семи Аджайи, а после перерыва команды обменялись голами.

Решающим стал точный удар вингера Аталанты Адемолы Лукмана, который принес суперорлам победу и три очка (2:1).

Защитник Новатус Мироши, экс-футболист донецкого Шахтера, отыграл весь матч за сборную Танзании.

В группе C Нигерия имеет 3 очка, Танзания идет без зачетных баллов. В другом матче квартета сыграют Тунис и Уганда.

Кубок африканских наций

Группа C. 1-й тур, 23 декабря. Фес (Марокко)

Нигерия – Танзания – 2:1

Голы: Аджайи, 36, Лукман, 52 – М'Момбва, 50

События матча

52’
ГОЛ ! Мяч забил Адемола Лукман (Нигерия).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Charles William M'Mombwa (Танзания).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Семи Аджайи (Нигерия).
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
