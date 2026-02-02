Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Энцо Фернандес стал 6-м южноамериканцем, сыгравшим 150+ матчей за Челси
Англия
02 февраля 2026, 21:29 | Обновлено 02 февраля 2026, 21:31
Вспомним топ-10 гвардейцев из Южной Америки в истории «синих»

Getty Images/Global Images Ukraine

Матч 24-го тура АПЛ между Челси и Вест Хэм Юнайтед стал 150-м для аргентинца Энцо Фернандеса в составе «синих».

Аргентинец стал лишь 6-м игроком из Южной Америки, достигшим отметки в 150+ матчей за Челси во всех турнирах.

Рекордсменом лондонцев среди южноамериканцев является экс-игрок Шахтера Виллиан, имеющий в своем активе 339 игр за «синих».

Отметим, что первые пять мест в данном рейтинге занимают представители Бразилии.

Южноамериканцы с наибольшим количеством сыгранных матчей за Челси во всех турнирах

  • 339 – Виллиан (Бразилия)
  • 251 – Рамирес (Бразилия)
  • 248 – Давид Луис (Бразилия)
  • 203 – Оскар (Бразилия)
  • 155 – Тиаго Силва (Бразилия)
  • 150 – Энцо Фернандес (Аргентина)
  • 144 – Густаво Пойет (Уругвай)
  • 134 – Алекс (Бразилия)
  • 128 – Мойзес Кайседо (Эквадор)
  • 94 – Жулиано Беллетти (Бразилия)
