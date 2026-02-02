Энцо Фернандес стал 6-м южноамериканцем, сыгравшим 150+ матчей за Челси

Матч 24-го тура АПЛ между Челси и Вест Хэм Юнайтед стал 150-м для аргентинца Энцо Фернандеса в составе «синих».

Аргентинец стал лишь 6-м игроком из Южной Америки, достигшим отметки в 150+ матчей за Челси во всех турнирах.

Рекордсменом лондонцев среди южноамериканцев является экс-игрок Шахтера Виллиан, имеющий в своем активе 339 игр за «синих».

Отметим, что первые пять мест в данном рейтинге занимают представители Бразилии.

Южноамериканцы с наибольшим количеством сыгранных матчей за Челси во всех турнирах