Англия02 февраля 2026, 21:29 | Обновлено 02 февраля 2026, 21:31
50
0
Энцо Фернандес стал 6-м южноамериканцем, сыгравшим 150+ матчей за Челси
Вспомним топ-10 гвардейцев из Южной Америки в истории «синих»
02 февраля 2026, 21:29 | Обновлено 02 февраля 2026, 21:31
50
0
Матч 24-го тура АПЛ между Челси и Вест Хэм Юнайтед стал 150-м для аргентинца Энцо Фернандеса в составе «синих».
Аргентинец стал лишь 6-м игроком из Южной Америки, достигшим отметки в 150+ матчей за Челси во всех турнирах.
Рекордсменом лондонцев среди южноамериканцев является экс-игрок Шахтера Виллиан, имеющий в своем активе 339 игр за «синих».
Отметим, что первые пять мест в данном рейтинге занимают представители Бразилии.
Южноамериканцы с наибольшим количеством сыгранных матчей за Челси во всех турнирах
- 339 – Виллиан (Бразилия)
- 251 – Рамирес (Бразилия)
- 248 – Давид Луис (Бразилия)
- 203 – Оскар (Бразилия)
- 155 – Тиаго Силва (Бразилия)
- 150 – Энцо Фернандес (Аргентина)
- 144 – Густаво Пойет (Уругвай)
- 134 – Алекс (Бразилия)
- 128 – Мойзес Кайседо (Эквадор)
- 94 – Жулиано Беллетти (Бразилия)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 02 февраля 2026, 07:02 11
Украинец хочет трилогии с Тайсоном Фьюри
Футбол | 02 февраля 2026, 05:42 14
Шапаренко уйдет, если будет хорошее предложение
Футбол | 02.02.2026, 21:06
Футбол | 02.02.2026, 07:47
Футбол | 02.02.2026, 19:10
Комментарии 0
Популярные новости
01.02.2026, 07:20
01.02.2026, 15:24 5
02.02.2026, 08:07 32
01.02.2026, 08:32
31.01.2026, 19:17 33
01.02.2026, 08:17
01.02.2026, 09:19 5
02.02.2026, 06:42 1