24 декабря на Стад Адрар пройдет матч 1-го тура группового этапа Кубка Африканских Наций, в котором сыграют национальные сборные Камеруна и Габона. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Камерун

Команда писала первые славные разделы истории всеафриканского футбола на чемпионатах мира. Но на этот раз она пропустит грядущий мундиаль. И все вполне по делу: сначала, будучи безоговорочным фаворитом своей отборочной группы, футболисты ухитрились набрать только девятнадцать очков, на четыре меньше, чем Кабо-Верде - спор за первое место проиграли досрочно. А потом в плей-офф ничего не противопоставили ДР Конго, уступив 0:1 в первом же раунде стыков.

Сейчас там и вовсе сразу ряд скандалов. С одной стороны, Брис, которого Это'О уволил после неудачной квалификации, не смирился с этим, и рассматривает себя все еще как тренера, и даже опубликовал свою заявку. С другой, Пагу, который стал наставником, в своем списке решил обойтись без ряда ветеранов, от Онана до Абубакара. В общем, не удивительно, что как фаворит турнира камерунцы не рассматриваются.

Габон

Сборная могла попасть на мундиаль-2026, который стал бы для нее дебютным. Она показала отличные результаты - выиграла восемь матчей из десяти и набрала за тот цикл 25 очков. Но в той же группе был Кот д'Ивуар, что взял на один балл больше, а с ним - и первое место.

Последним шансом был ноябрьский плей-офф. Там команда отыгралась в концовке поединка с Нигерией. Но, возможно, потратила на это все силы, ведь в экстра-тайме пропустила еще трижды. Конечно, для тренерского штаба Тьерри Муюма (который сам немало отыграл в национальной форме) было важно не дать своим подопечным разочароваться в себе и настроить на КАН - на нем ведь ни разу не проходили дальше четвертьфинала, а нынешняя обойма, возможно, сильнейшая в истории.

Статистика личных встреч

В пяти крайних очных поединках у сторон поровну, по две, победы.

Прогноз

Букмекерские конторы все же лояльны к камерунцам. Но это еще и недооценка номинальных гостей - ставим на то, что Габон не проиграет (коэффициент - 1,7).

