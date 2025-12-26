Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  4. Медные пули для целакантов. На КАН-2025 сыгран еще один матч
Кубок Африки
Замбия
26.12.2025 19:30 – FT 0 : 0
Коморские острова
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок африканских наций
26 декабря 2025, 21:29 | Обновлено 26 декабря 2025, 21:37
Медные пули для целакантов. На КАН-2025 сыгран еще один матч

Сборные Замбии и Коморских островов сыграли вничью

Медные пули для целакантов. На КАН-2025 сыгран еще один матч
Getty Images/Global Images Ukraine

26 декабря в марокканской Касабланке состоялся матч 2-го тура Кубка африканских наций.

Сборные Замбии и Коморских островов не выявили победителя и разошлись миром (0:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Матч проходил в равной борьбе с большим количеством единоборств и остановок.

В первом тайме Коморы даже отправили мяч в сетку, однако взятие ворот Мизьяна Маолида было отменено из-за фола в атаке.

После перерыва обе команды активно проводили замены, но созданных моментов было недостаточно.

Ни медные пули (прозвище команды Замбии), ни рыбы целаканты (прозвище Коморских островов) не сумели забить ни одного гола.

В итоге встреча завершилась безгольевой ничьей, которая оставила обеим командам шансы на борьбу за выход из группы.

Турнирное положение в группе A: Марокко (3 очка), Замбия (2), Мали, Коморы (по 1).

Кубок африканских наций

Группа A. 2-й тур, 26 декабря 2025, Касабланка (Марокко)

Замбия – Коморские острова – 0:0

Турнирная таблица

По теме:
Египет – ЮАР – 1:0. Как Салах забил победный мяч. Видео гола и обзор
Замбия – Коморы, Марокко – Мали. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Салах принес победу фараонам. Египет в меньшинстве взял верх над ЮАР
Кубок африканских наций сборная Коморских островов по футболу сборная Замбии по футболу Мизиан Маолида
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
