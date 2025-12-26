Медные пули для целакантов. На КАН-2025 сыгран еще один матч
Сборные Замбии и Коморских островов сыграли вничью
26 декабря в марокканской Касабланке состоялся матч 2-го тура Кубка африканских наций.
Сборные Замбии и Коморских островов не выявили победителя и разошлись миром (0:0).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Матч проходил в равной борьбе с большим количеством единоборств и остановок.
В первом тайме Коморы даже отправили мяч в сетку, однако взятие ворот Мизьяна Маолида было отменено из-за фола в атаке.
После перерыва обе команды активно проводили замены, но созданных моментов было недостаточно.
Ни медные пули (прозвище команды Замбии), ни рыбы целаканты (прозвище Коморских островов) не сумели забить ни одного гола.
В итоге встреча завершилась безгольевой ничьей, которая оставила обеим командам шансы на борьбу за выход из группы.
Турнирное положение в группе A: Марокко (3 очка), Замбия (2), Мали, Коморы (по 1).
Кубок африканских наций
Группа A. 2-й тур, 26 декабря 2025, Касабланка (Марокко)
Замбия – Коморские острова – 0:0
Турнирная таблица
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский нападающий может перебраться в мадридский «Атлетико»
Знаменитый британский боксер рассказал про Агита Кабайела и Александра Усика