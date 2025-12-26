Медные пули для целакантов. На КАН-2025 сыгран еще один матч

26 декабря в марокканской Касабланке состоялся матч 2-го тура Кубка африканских наций.

Сборные Замбии и Коморских островов не выявили победителя и разошлись миром (0:0).

Матч проходил в равной борьбе с большим количеством единоборств и остановок.

В первом тайме Коморы даже отправили мяч в сетку, однако взятие ворот Мизьяна Маолида было отменено из-за фола в атаке.

После перерыва обе команды активно проводили замены, но созданных моментов было недостаточно.

Ни медные пули (прозвище команды Замбии), ни рыбы целаканты (прозвище Коморских островов) не сумели забить ни одного гола.

В итоге встреча завершилась безгольевой ничьей, которая оставила обеим командам шансы на борьбу за выход из группы.

Турнирное положение в группе A: Марокко (3 очка), Замбия (2), Мали, Коморы (по 1).

Кубок африканских наций

Группа A. 2-й тур, 26 декабря 2025, Касабланка (Марокко)

Замбия – Коморские острова – 0:0

Турнирная таблица