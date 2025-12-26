Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Замбия – Коморы – 0:0. Почему не засчитали гол Маолида. Видеообзор матча
Кубок Африки
Замбия
26.12.2025 19:30 – FT 0 : 0
Коморские острова
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок африканских наций
26 декабря 2025, 22:23 | Обновлено 26 декабря 2025, 22:41
59
0

Замбия – Коморы – 0:0. Почему не засчитали гол Маолида. Видеообзор матча

Смотрите 26 декабря матчи 2-го тура Кубка африканских наций

26 декабря 2025, 22:23 | Обновлено 26 декабря 2025, 22:41
59
0
Замбия – Коморы – 0:0. Почему не засчитали гол Маолида. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Мизиан Маолида

26 декабря в марокканской Касабланке состоялся матч 2-го тура Кубка африканских наций.

Сборные Замбии и Коморских островов не выявили победителя и разошлись миром (0:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом тайме Коморы отправили мяч в сетку, однако взятие ворот от Мизьяна Маолида было отменено после просмотра VAR из-за фола в атаке.

Кубок африканских наций

Группа A. 2-й тур, 26 декабря 2025, Касабланка (Марокко)

Замбия – Коморские острова – 0:0

Видеообзор матча

По теме:
Ашраф Хакими – самый дорогой игрок КАН. Кто входит в топ-15 рейтинга?
ВИДЕО. Доргу открыл счет для Ман Юнайтед в матче против Ньюкасла
Манчестер Юнайтед – Ньюкасл. Видео голов и обзор матча (обновляется)
сборная Замбии по футболу видео голов и обзор сборная Коморских островов по футболу Кубок африканских наций Мизиан Маолида VAR судейство
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. У футболиста Барселоны новая роскошная девушка
Футбол | 26 декабря 2025, 22:43 0
ФОТО. У футболиста Барселоны новая роскошная девушка
ФОТО. У футболиста Барселоны новая роскошная девушка

Алехандро Бальде стал героем обсуждений после фото и путешествий с инфлюенсеркой

ФЬЮРИ: «После Кличко бокс в Германии как бы умер. А теперь есть панчер»
Бокс | 26 декабря 2025, 00:23 0
ФЬЮРИ: «После Кличко бокс в Германии как бы умер. А теперь есть панчер»
ФЬЮРИ: «После Кличко бокс в Германии как бы умер. А теперь есть панчер»

Знаменитый британский боксер рассказал про Агита Кабайела и Александра Усика

ЧИСОРА: «О каком мужестве речь? Этот боксер не пошел воевать за страну»
Бокс | 26.12.2025, 10:42
ЧИСОРА: «О каком мужестве речь? Этот боксер не пошел воевать за страну»
ЧИСОРА: «О каком мужестве речь? Этот боксер не пошел воевать за страну»
Мамин звонок стал началом важнейшей борьбы Андрея Шевченко
Футбол | 26.12.2025, 19:47
Мамин звонок стал началом важнейшей борьбы Андрея Шевченко
Мамин звонок стал началом важнейшей борьбы Андрея Шевченко
Машины, завод, бумаги. Усик подробно рассказал о своем бизнесе вне бокса
Бокс | 26.12.2025, 00:01
Машины, завод, бумаги. Усик подробно рассказал о своем бизнесе вне бокса
Машины, завод, бумаги. Усик подробно рассказал о своем бизнесе вне бокса
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Появились новые детали загадочной смерти биатлониста сборной Норвегии
Появились новые детали загадочной смерти биатлониста сборной Норвегии
24.12.2025, 18:56 1
Биатлон
Трамп обратился к Полу после того, как Джошуа сломал Джейку челюсть
Трамп обратился к Полу после того, как Джошуа сломал Джейку челюсть
25.12.2025, 02:32 1
Бокс
Цыганков выбрал себе клуб на вторую часть сезона
Цыганков выбрал себе клуб на вторую часть сезона
25.12.2025, 01:02 1
Футбол
Шахтер преследует Олимпиакос. Рейтинг-таблица ребаланса за путевку в ЛЧ
Шахтер преследует Олимпиакос. Рейтинг-таблица ребаланса за путевку в ЛЧ
25.12.2025, 07:41 13
Футбол
Новогодний подарок. Полесье оформило еще один громкий трансфер
Новогодний подарок. Полесье оформило еще один громкий трансфер
25.12.2025, 14:22 18
Футбол
«Естественно предположить». Эксперт выдвинул теорию о смерти Баккена
«Естественно предположить». Эксперт выдвинул теорию о смерти Баккена
24.12.2025, 23:45 3
Биатлон
Уайлдер дал дерзкое обещание Усику перед боем в 2026 году
Уайлдер дал дерзкое обещание Усику перед боем в 2026 году
25.12.2025, 05:02
Бокс
В первый раз в истории. Шахтер объявил о важном решении для будущего клуба
В первый раз в истории. Шахтер объявил о важном решении для будущего клуба
26.12.2025, 11:19 60
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем