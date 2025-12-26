Замбия – Коморы – 0:0. Почему не засчитали гол Маолида. Видеообзор матча
26 декабря в марокканской Касабланке состоялся матч 2-го тура Кубка африканских наций.
Сборные Замбии и Коморских островов не выявили победителя и разошлись миром (0:0).
В первом тайме Коморы отправили мяч в сетку, однако взятие ворот от Мизьяна Маолида было отменено после просмотра VAR из-за фола в атаке.
Кубок африканских наций
Группа A. 2-й тур, 26 декабря 2025, Касабланка (Марокко)
Замбия – Коморские острова – 0:0
Видеообзор матча
