26 декабря в марокканской Касабланке состоялся матч 2-го тура Кубка африканских наций.

Сборные Замбии и Коморских островов не выявили победителя и разошлись миром (0:0).

В первом тайме Коморы отправили мяч в сетку, однако взятие ворот от Мизьяна Маолида было отменено после просмотра VAR из-за фола в атаке.

Кубок африканских наций

Группа A. 2-й тур, 26 декабря 2025, Касабланка (Марокко)

Замбия – Коморские острова – 0:0

