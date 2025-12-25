26 декабря на Стад Мохамед V пройдет матч 2-го тура группового этапа Кубка Африканских Наций, в котором сыграют национальные сборные Замбии и Коморских островов. Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Замбия

Команда относительно недавно удивляла победой как раз на КАН. Но все же и после этого был откат к самым скромным результатам. Вот и на летнем Чемпионате Африканских Наций проиграли во всех четырех матчах. А в недавно завершившемся отборе получилось выиграть только трижды при пяти поражениях.

В начале КАН была встреча против Мали. И все шло к поражению, но буквально в последний момент выручил Дака - он уже на 90+ забил, оформив 1:1. Патсон, правда, потом, празднуя, чуть не сломал шею. Но вроде бы все обошлось и для игрока, и для болельщиков - а ничья в копилку капнула, сохранив шансы на плей-офф.

Коморские острова

Сборная по умолчанию имеет достаточно ограниченный кадровый потенциал. Так что сейчас она даже как раз на своем пике. Просто даже при этом было поровну, по пять, побед и поражений в отборе, с итоговой четвертой позицией в своей группе. А уже в декабре, пробившись на Арабский кубок после драматичной победы над Йеменом в стыке, уже на самом турнире проиграли и Марокко, и Саудовской Аравии, и Оману.

Снова сыграв с марокканцами, уже в матче-открытии, команда изначально не имела шансов на успех - разве что была надежда, что те не успеют собраться после успеха на прошлом турнире. Но там продержались почти час игрового времени, но в итоге уступили фавориту со счетом 0:2. Если и сейчас проиграть, снова придется готовиться к вылету и из нынешнего турнира уже после группового раунда.

Статистика личных встреч

В первых четырех очных поединках замбийцы неизменно побеждали. Но потом была ничья, а на Кубке КОСАФА и в 2024-м, и в 2025-м уже выигрывали коморцы.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.10 для Замбии и 4.00 для Коморских островов. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Букмекерские конторы ожидаемо считают фаворитом в этой паре номинальных хозяев. Ставим на победу замбийцев в данной футбольной встрече, с подстраховкой в виде нулевой форе (коэффициент - 1,60).