Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Это был боевой соперник». Бондаренко пояснил, почему играл в разных бутсах
Украина. Премьер лига
04 февраля 2026, 09:31 |
23
0

«Это был боевой соперник». Бондаренко пояснил, почему играл в разных бутсах

Хавбек Шахтера поделился впечатлениями от первого зимнего спарринга

04 февраля 2026, 09:31 |
23
0
«Это был боевой соперник». Бондаренко пояснил, почему играл в разных бутсах
ФК Шахтер. Артем Бондаренко

Полузащитник «Шахтера» Артем Бондаренко поделился впечатлениями от первого спарринга зимних сборов – против немецкой команды «Зонненхоф Гроссашпах» (1:2):

– Артем, позади 20 насыщенных и плодотворных дней работы команды на сборах, состоялся первый спарринг. Каким получилось это противостояние и как можешь прокомментировать результат?

– Конечно, результат негативный, но мы рассматриваем эту игру с точки зрения подготовки к официальным матчам. Все проходит как всегда: сборы, нагрузки, сложная игра.

– Что не удалось воплотить и над чем еще стоит работать?

– Нужно набирать игровой тонус, физическую подготовку. Поединок был сложный, соперник – боевой. Но я считаю, что мы будем с каждым матчем прогрессировать, потому что это лишь первая игра, так что немного тяжеловато поймать этот игровой ритм.

– Ты сказал, что соперник был боевым. Ни разу «Шахтер» не встречался с этой командой, возможно, даже не знали о ней. Что можешь сказать об оппоненте и о его самоотдаче?

– Хочется похвалить команду. Они отдали все силы, победили. В целом есть положительные эмоции от этого спарринга, но впечатление смазано из-за нашего поражения.

– Многие заметили, что ты тренировался и играл сегодня в разных бутсах. В чем секрет, для чего это?

– Надеюсь, это на фарт.

По теме:
ФОТО. Как Шахтер проиграл спарринг команде региональной лиги Германии
ФОТО. Тренировка Динамо. Тактика, взаимодействие, визит Мельгосы и Гомеса
Педриньо впервые признался, готов ли играть за сборную Украины
товарищеские матчи Шахтер Донецк учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Зонненхоф Гроссашпах Артем Бондаренко
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Михаилу Мудрику дали надежду в Англии
Футбол | 04 февраля 2026, 09:20 2
Михаилу Мудрику дали надежду в Англии
Михаилу Мудрику дали надежду в Англии

Сообщается, что украинец скоро вернется к тренировкам с командой

Новости для Трубина и Судакова: Бенфика подписала экс-звезду АПЛ
Футбол | 03 февраля 2026, 11:21 1
Новости для Трубина и Судакова: Бенфика подписала экс-звезду АПЛ
Новости для Трубина и Судакова: Бенфика подписала экс-звезду АПЛ

Рахим Стерлинг продолжит карьеру в Лиссабоне

Турки Аль-Шейх отреагировал на то, что Усик назвал его братом
Бокс | 04.02.2026, 04:02
Турки Аль-Шейх отреагировал на то, что Усик назвал его братом
Турки Аль-Шейх отреагировал на то, что Усик назвал его братом
«Нужно живьем съедать конкурентов». Кварцяный – о переходе Яремчука в Лион
Футбол | 04.02.2026, 08:05
«Нужно живьем съедать конкурентов». Кварцяный – о переходе Яремчука в Лион
«Нужно живьем съедать конкурентов». Кварцяный – о переходе Яремчука в Лион
Костюк отправил некоторых игроков Динамо в расположение команды U-19
Футбол | 03.02.2026, 12:51
Костюк отправил некоторых игроков Динамо в расположение команды U-19
Костюк отправил некоторых игроков Динамо в расположение команды U-19
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Невероятная сума. Известно, сколько Свитолина заработала за карьеру
Невероятная сума. Известно, сколько Свитолина заработала за карьеру
03.02.2026, 08:44 8
Теннис
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Он – герой и будет баллотироваться в президенты»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Он – герой и будет баллотироваться в президенты»
02.02.2026, 23:57 1
Бокс
«Тебе не быть Трубиным». Защитник Челси обратился к вратарю Вест Хэма
«Тебе не быть Трубиным». Защитник Челси обратился к вратарю Вест Хэма
02.02.2026, 22:47 1
Футбол
В Борнмуте отреагировали на ситуацию, в которой оказался Забарный
В Борнмуте отреагировали на ситуацию, в которой оказался Забарный
02.02.2026, 20:01 1
Футбол
Жирона может в ближайшее время продать Ваната. На него нацелился клуб АПЛ
Жирона может в ближайшее время продать Ваната. На него нацелился клуб АПЛ
02.02.2026, 14:01 8
Футбол
Впервые в истории тенниса в топ-10 рейтинга WTA входят две мамы
Впервые в истории тенниса в топ-10 рейтинга WTA входят две мамы
02.02.2026, 21:14 8
Теннис
Жирона договорилась о сотрудничестве с двухметровым украинским форвардом
Жирона договорилась о сотрудничестве с двухметровым украинским форвардом
02.02.2026, 10:33 9
Футбол
КЛИЧКО: «Я вовсе ему не верю, он яростный лжец»
КЛИЧКО: «Я вовсе ему не верю, он яростный лжец»
03.02.2026, 07:52 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем