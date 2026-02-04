«Это был боевой соперник». Бондаренко пояснил, почему играл в разных бутсах

Полузащитник «Шахтера» Артем Бондаренко поделился впечатлениями от первого спарринга зимних сборов – против немецкой команды «Зонненхоф Гроссашпах» (1:2):

– Артем, позади 20 насыщенных и плодотворных дней работы команды на сборах, состоялся первый спарринг. Каким получилось это противостояние и как можешь прокомментировать результат?

– Конечно, результат негативный, но мы рассматриваем эту игру с точки зрения подготовки к официальным матчам. Все проходит как всегда: сборы, нагрузки, сложная игра.

– Что не удалось воплотить и над чем еще стоит работать?

– Нужно набирать игровой тонус, физическую подготовку. Поединок был сложный, соперник – боевой. Но я считаю, что мы будем с каждым матчем прогрессировать, потому что это лишь первая игра, так что немного тяжеловато поймать этот игровой ритм.

– Ты сказал, что соперник был боевым. Ни разу «Шахтер» не встречался с этой командой, возможно, даже не знали о ней. Что можешь сказать об оппоненте и о его самоотдаче?

– Хочется похвалить команду. Они отдали все силы, победили. В целом есть положительные эмоции от этого спарринга, но впечатление смазано из-за нашего поражения.

– Многие заметили, что ты тренировался и играл сегодня в разных бутсах. В чем секрет, для чего это?

– Надеюсь, это на фарт.