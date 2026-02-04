Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Иттифак
03.02.2026 19:30 – FT 1 : 0
Аль-Таавун
Саудовская Аравия
Саудовская Аравия. Гол Ретеги приблизил сенсационный клуб к лидерам

Вечером 3 февраля сыграны заключительные матчи 20-го тура

Саудовская Аравия. Гол Ретеги приблизил сенсационный клуб к лидерам
Getty Images/Global Images Ukraine. Матео Ретеги

Вечером 3 февраля сыграны заключительные матчи 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

По итогам игрового дня изменения получила турнирная таблица.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Гол Матео Ретеги в ворота команды Аль-Халидж приблизил сенсационный клуб Аль-Кадисия (1:0) к лидерам (4-е место, 43 очка).

Джорджиньо Вейналдум забил победный гол за Аль-Иттифак в игре против команды Аль-Таавун (1:0).

Преимущество клуба Аль-Хиляль над командой Аль-Наср (с Криштиану Роналду) составляет 1 очко, а Аль-Ахли отстает от лидера на три пункта.

Топ-7: Аль-Хиляль (47 очков), Аль-Наср (46), Аль-Ахли (44), Аль-Кадисия (43), Аль-Таавун (38), Аль-Иттихад (34), Аль-Иттифак (32).

Чемпионат Саудовской Аравии

20-й тур, 3 февраля 2025

Дамак – Аль-Холуд – 0:0

Аль-Иттифак – Аль-Таавун – 1:0

Гол: Джорджиньо Вейналдум, 71

Аль-Халидж – Аль-Кадисия – 0:1

Гол: Матео Ретеги, 41

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аль-Хиляль 19 14 5 0 47 - 18 05.02.26 19:30 Аль-Ахдуд - Аль-Хиляль02.02.26 Аль-Хиляль 0:0 Аль-Ахли Джидда29.01.26 Аль-Кадaсиа 2:2 Аль-Хиляль25.01.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Хиляль22.01.26 Аль-Хиляль 4:1 Аль-Фейха18.01.26 Неом 1:2 Аль-Хиляль 47
2 Аль-Наср Эр-Рияд 19 15 1 3 49 - 18 06.02.26 19:30 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттихад02.02.26 Аль-Рияд 0:1 Аль-Наср Эр-Рияд30.01.26 Аль-Холуд 0:3 Аль-Наср Эр-Рияд26.01.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Таавун21.01.26 Дамак 1:2 Аль-Наср Эр-Рияд17.01.26 Аль-Наср Эр-Рияд 3:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд 46
3 Аль-Ахли Джидда 19 13 5 1 33 - 12 05.02.26 19:30 Аль-Ахли Джидда - Аль-Хазм02.02.26 Аль-Хиляль 0:0 Аль-Ахли Джидда28.01.26 Аль-Ахли Джидда 4:0 Аль-Иттифак24.01.26 Неом 0:3 Аль-Ахли Джидда20.01.26 Аль-Ахли Джидда 4:1 Аль-Халидж17.01.26 Аль-Холуд 0:1 Аль-Ахли Джидда 44
4 Аль-Кадaсиа 19 13 4 2 44 - 18 07.02.26 19:30 Аль-Кадaсиа - Аль-Фатех03.02.26 Аль-Халидж 0:1 Аль-Кадaсиа29.01.26 Аль-Кадaсиа 2:2 Аль-Хиляль25.01.26 Аль-Наджма 1:3 Аль-Кадaсиа22.01.26 Аль-Кадaсиа 2:1 Аль-Иттихад18.01.26 Аль-Хазм 1:5 Аль-Кадaсиа 43
5 Аль-Таавун 19 12 2 5 36 - 21 07.02.26 17:30 Аль-Таавун - Аль-Халидж03.02.26 Аль-Иттифак 1:0 Аль-Таавун30.01.26 Аль-Таавун 1:0 Аль-Ахдуд26.01.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Таавун22.01.26 Аль-Таавун 2:2 Аль-Хазм18.01.26 Аль-Рияд 1:3 Аль-Таавун 38
6 Аль-Иттихад 19 10 4 5 34 - 23 06.02.26 19:30 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттихад01.02.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Наджма29.01.26 Аль-Фатех 2:2 Аль-Иттихад26.01.26 Аль-Иттихад 2:1 Аль-Ахдуд22.01.26 Аль-Кадaсиа 2:1 Аль-Иттихад16.01.26 Аль-Иттихад 0:1 Аль-Иттифак 34
7 Аль-Иттифак 19 9 5 5 28 - 30 06.02.26 17:00 Аль-Иттифак - Дамак03.02.26 Аль-Иттифак 1:0 Аль-Таавун28.01.26 Аль-Ахли Джидда 4:0 Аль-Иттифак24.01.26 Аль-Холуд 1:2 Аль-Иттифак21.01.26 Аль-Иттифак 0:0 Неом16.01.26 Аль-Иттихад 0:1 Аль-Иттифак 32
8 Аль-Халидж 19 7 4 8 38 - 31 07.02.26 17:30 Аль-Таавун - Аль-Халидж03.02.26 Аль-Халидж 0:1 Аль-Кадaсиа28.01.26 Аль-Фейха 3:1 Аль-Халидж24.01.26 Аль-Халидж 0:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд20.01.26 Аль-Ахли Джидда 4:1 Аль-Халидж16.01.26 Аль-Халидж 4:1 Аль-Ахдуд 25
9 Неом 19 7 4 8 25 - 29 06.02.26 16:25 Неом - Аль-Рияд02.02.26 Аль-Ахдуд 1:1 Неом30.01.26 Неом 3:0 Дамак24.01.26 Неом 0:3 Аль-Ахли Джидда21.01.26 Аль-Иттифак 0:0 Неом18.01.26 Неом 1:2 Аль-Хиляль 25
10 Аль-Фатех 19 6 5 8 25 - 34 07.02.26 19:30 Аль-Кадaсиа - Аль-Фатех01.02.26 Аль-Фатех 1:1 Аль-Хазм29.01.26 Аль-Фатех 2:2 Аль-Иттихад25.01.26 Аль-Фейха 2:0 Аль-Фатех20.01.26 Аль-Фатех 2:5 Аль-Холуд16.01.26 Аль-Наджма 1:1 Аль-Фатех 23
11 Аль-Хазм 19 5 6 8 20 - 35 05.02.26 19:30 Аль-Ахли Джидда - Аль-Хазм01.02.26 Аль-Фатех 1:1 Аль-Хазм29.01.26 Аль-Хазм 0:4 Аль-Шабаб Эр-Рияд26.01.26 Аль-Хазм 2:1 Дамак22.01.26 Аль-Таавун 2:2 Аль-Хазм18.01.26 Аль-Хазм 1:5 Аль-Кадaсиа 21
12 Аль-Фейха 19 5 5 9 19 - 33 05.02.26 17:20 Аль-Фейха - Аль-Наджма01.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:0 Аль-Фейха28.01.26 Аль-Фейха 3:1 Аль-Халидж25.01.26 Аль-Фейха 2:0 Аль-Фатех22.01.26 Аль-Хиляль 4:1 Аль-Фейха17.01.26 Аль-Фейха 1:1 Дамак 20
13 Аль-Шабаб Эр-Рияд 19 4 7 8 19 - 25 07.02.26 16:00 Аль-Холуд - Аль-Шабаб Эр-Рияд01.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:0 Аль-Фейха29.01.26 Аль-Хазм 0:4 Аль-Шабаб Эр-Рияд24.01.26 Аль-Халидж 0:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд20.01.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:0 Аль-Наджма17.01.26 Аль-Наср Эр-Рияд 3:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд 19
14 Аль-Холуд 19 5 1 13 25 - 35 07.02.26 16:00 Аль-Холуд - Аль-Шабаб Эр-Рияд03.02.26 Дамак 0:0 Аль-Холуд30.01.26 Аль-Холуд 0:3 Аль-Наср Эр-Рияд24.01.26 Аль-Холуд 1:2 Аль-Иттифак20.01.26 Аль-Фатех 2:5 Аль-Холуд17.01.26 Аль-Холуд 0:1 Аль-Ахли Джидда 16
15 Дамак 19 1 9 9 14 - 33 06.02.26 17:00 Аль-Иттифак - Дамак03.02.26 Дамак 0:0 Аль-Холуд30.01.26 Неом 3:0 Дамак26.01.26 Аль-Хазм 2:1 Дамак21.01.26 Дамак 1:2 Аль-Наср Эр-Рияд17.01.26 Аль-Фейха 1:1 Дамак 12
16 Аль-Рияд 19 2 6 11 18 - 39 06.02.26 16:25 Неом - Аль-Рияд02.02.26 Аль-Рияд 0:1 Аль-Наср Эр-Рияд28.01.26 Аль-Наджма 1:1 Аль-Рияд25.01.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Хиляль21.01.26 Аль-Ахдуд 2:2 Аль-Рияд18.01.26 Аль-Рияд 1:3 Аль-Таавун 12
17 Аль-Ахдуд 19 2 4 13 15 - 35 05.02.26 19:30 Аль-Ахдуд - Аль-Хиляль02.02.26 Аль-Ахдуд 1:1 Неом30.01.26 Аль-Таавун 1:0 Аль-Ахдуд26.01.26 Аль-Иттихад 2:1 Аль-Ахдуд21.01.26 Аль-Ахдуд 2:2 Аль-Рияд16.01.26 Аль-Халидж 4:1 Аль-Ахдуд 10
18 Аль-Наджма 19 0 5 14 18 - 38 05.02.26 17:20 Аль-Фейха - Аль-Наджма01.02.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Наджма28.01.26 Аль-Наджма 1:1 Аль-Рияд25.01.26 Аль-Наджма 1:3 Аль-Кадaсиа20.01.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:0 Аль-Наджма16.01.26 Аль-Наджма 1:1 Аль-Фатех 5
Полная таблица

События матча

71’
ГОЛ ! Мяч забил Жоржиньо Вейналдум (Аль-Иттифак).
