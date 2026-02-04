Саудовская Аравия. Гол Ретеги приблизил сенсационный клуб к лидерам
Вечером 3 февраля сыграны заключительные матчи 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
По итогам игрового дня изменения получила турнирная таблица.
Гол Матео Ретеги в ворота команды Аль-Халидж приблизил сенсационный клуб Аль-Кадисия (1:0) к лидерам (4-е место, 43 очка).
Джорджиньо Вейналдум забил победный гол за Аль-Иттифак в игре против команды Аль-Таавун (1:0).
Преимущество клуба Аль-Хиляль над командой Аль-Наср (с Криштиану Роналду) составляет 1 очко, а Аль-Ахли отстает от лидера на три пункта.
Топ-7: Аль-Хиляль (47 очков), Аль-Наср (46), Аль-Ахли (44), Аль-Кадисия (43), Аль-Таавун (38), Аль-Иттихад (34), Аль-Иттифак (32).
Чемпионат Саудовской Аравии
20-й тур, 3 февраля 2025
Дамак – Аль-Холуд – 0:0
Аль-Иттифак – Аль-Таавун – 1:0
Гол: Джорджиньо Вейналдум, 71
Аль-Халидж – Аль-Кадисия – 0:1
Гол: Матео Ретеги, 41
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Аль-Хиляль
|19
|14
|5
|0
|47 - 18
|05.02.26 19:30 Аль-Ахдуд - Аль-Хиляль02.02.26 Аль-Хиляль 0:0 Аль-Ахли Джидда29.01.26 Аль-Кадaсиа 2:2 Аль-Хиляль25.01.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Хиляль22.01.26 Аль-Хиляль 4:1 Аль-Фейха18.01.26 Неом 1:2 Аль-Хиляль
|47
|2
|Аль-Наср Эр-Рияд
|19
|15
|1
|3
|49 - 18
|06.02.26 19:30 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттихад02.02.26 Аль-Рияд 0:1 Аль-Наср Эр-Рияд30.01.26 Аль-Холуд 0:3 Аль-Наср Эр-Рияд26.01.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Таавун21.01.26 Дамак 1:2 Аль-Наср Эр-Рияд17.01.26 Аль-Наср Эр-Рияд 3:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд
|46
|3
|Аль-Ахли Джидда
|19
|13
|5
|1
|33 - 12
|05.02.26 19:30 Аль-Ахли Джидда - Аль-Хазм02.02.26 Аль-Хиляль 0:0 Аль-Ахли Джидда28.01.26 Аль-Ахли Джидда 4:0 Аль-Иттифак24.01.26 Неом 0:3 Аль-Ахли Джидда20.01.26 Аль-Ахли Джидда 4:1 Аль-Халидж17.01.26 Аль-Холуд 0:1 Аль-Ахли Джидда
|44
|4
|Аль-Кадaсиа
|19
|13
|4
|2
|44 - 18
|07.02.26 19:30 Аль-Кадaсиа - Аль-Фатех03.02.26 Аль-Халидж 0:1 Аль-Кадaсиа29.01.26 Аль-Кадaсиа 2:2 Аль-Хиляль25.01.26 Аль-Наджма 1:3 Аль-Кадaсиа22.01.26 Аль-Кадaсиа 2:1 Аль-Иттихад18.01.26 Аль-Хазм 1:5 Аль-Кадaсиа
|43
|5
|Аль-Таавун
|19
|12
|2
|5
|36 - 21
|07.02.26 17:30 Аль-Таавун - Аль-Халидж03.02.26 Аль-Иттифак 1:0 Аль-Таавун30.01.26 Аль-Таавун 1:0 Аль-Ахдуд26.01.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Таавун22.01.26 Аль-Таавун 2:2 Аль-Хазм18.01.26 Аль-Рияд 1:3 Аль-Таавун
|38
|6
|Аль-Иттихад
|19
|10
|4
|5
|34 - 23
|06.02.26 19:30 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттихад01.02.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Наджма29.01.26 Аль-Фатех 2:2 Аль-Иттихад26.01.26 Аль-Иттихад 2:1 Аль-Ахдуд22.01.26 Аль-Кадaсиа 2:1 Аль-Иттихад16.01.26 Аль-Иттихад 0:1 Аль-Иттифак
|34
|7
|Аль-Иттифак
|19
|9
|5
|5
|28 - 30
|06.02.26 17:00 Аль-Иттифак - Дамак03.02.26 Аль-Иттифак 1:0 Аль-Таавун28.01.26 Аль-Ахли Джидда 4:0 Аль-Иттифак24.01.26 Аль-Холуд 1:2 Аль-Иттифак21.01.26 Аль-Иттифак 0:0 Неом16.01.26 Аль-Иттихад 0:1 Аль-Иттифак
|32
|8
|Аль-Халидж
|19
|7
|4
|8
|38 - 31
|07.02.26 17:30 Аль-Таавун - Аль-Халидж03.02.26 Аль-Халидж 0:1 Аль-Кадaсиа28.01.26 Аль-Фейха 3:1 Аль-Халидж24.01.26 Аль-Халидж 0:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд20.01.26 Аль-Ахли Джидда 4:1 Аль-Халидж16.01.26 Аль-Халидж 4:1 Аль-Ахдуд
|25
|9
|Неом
|19
|7
|4
|8
|25 - 29
|06.02.26 16:25 Неом - Аль-Рияд02.02.26 Аль-Ахдуд 1:1 Неом30.01.26 Неом 3:0 Дамак24.01.26 Неом 0:3 Аль-Ахли Джидда21.01.26 Аль-Иттифак 0:0 Неом18.01.26 Неом 1:2 Аль-Хиляль
|25
|10
|Аль-Фатех
|19
|6
|5
|8
|25 - 34
|07.02.26 19:30 Аль-Кадaсиа - Аль-Фатех01.02.26 Аль-Фатех 1:1 Аль-Хазм29.01.26 Аль-Фатех 2:2 Аль-Иттихад25.01.26 Аль-Фейха 2:0 Аль-Фатех20.01.26 Аль-Фатех 2:5 Аль-Холуд16.01.26 Аль-Наджма 1:1 Аль-Фатех
|23
|11
|Аль-Хазм
|19
|5
|6
|8
|20 - 35
|05.02.26 19:30 Аль-Ахли Джидда - Аль-Хазм01.02.26 Аль-Фатех 1:1 Аль-Хазм29.01.26 Аль-Хазм 0:4 Аль-Шабаб Эр-Рияд26.01.26 Аль-Хазм 2:1 Дамак22.01.26 Аль-Таавун 2:2 Аль-Хазм18.01.26 Аль-Хазм 1:5 Аль-Кадaсиа
|21
|12
|Аль-Фейха
|19
|5
|5
|9
|19 - 33
|05.02.26 17:20 Аль-Фейха - Аль-Наджма01.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:0 Аль-Фейха28.01.26 Аль-Фейха 3:1 Аль-Халидж25.01.26 Аль-Фейха 2:0 Аль-Фатех22.01.26 Аль-Хиляль 4:1 Аль-Фейха17.01.26 Аль-Фейха 1:1 Дамак
|20
|13
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|19
|4
|7
|8
|19 - 25
|07.02.26 16:00 Аль-Холуд - Аль-Шабаб Эр-Рияд01.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:0 Аль-Фейха29.01.26 Аль-Хазм 0:4 Аль-Шабаб Эр-Рияд24.01.26 Аль-Халидж 0:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд20.01.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:0 Аль-Наджма17.01.26 Аль-Наср Эр-Рияд 3:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд
|19
|14
|Аль-Холуд
|19
|5
|1
|13
|25 - 35
|07.02.26 16:00 Аль-Холуд - Аль-Шабаб Эр-Рияд03.02.26 Дамак 0:0 Аль-Холуд30.01.26 Аль-Холуд 0:3 Аль-Наср Эр-Рияд24.01.26 Аль-Холуд 1:2 Аль-Иттифак20.01.26 Аль-Фатех 2:5 Аль-Холуд17.01.26 Аль-Холуд 0:1 Аль-Ахли Джидда
|16
|15
|Дамак
|19
|1
|9
|9
|14 - 33
|06.02.26 17:00 Аль-Иттифак - Дамак03.02.26 Дамак 0:0 Аль-Холуд30.01.26 Неом 3:0 Дамак26.01.26 Аль-Хазм 2:1 Дамак21.01.26 Дамак 1:2 Аль-Наср Эр-Рияд17.01.26 Аль-Фейха 1:1 Дамак
|12
|16
|Аль-Рияд
|19
|2
|6
|11
|18 - 39
|06.02.26 16:25 Неом - Аль-Рияд02.02.26 Аль-Рияд 0:1 Аль-Наср Эр-Рияд28.01.26 Аль-Наджма 1:1 Аль-Рияд25.01.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Хиляль21.01.26 Аль-Ахдуд 2:2 Аль-Рияд18.01.26 Аль-Рияд 1:3 Аль-Таавун
|12
|17
|Аль-Ахдуд
|19
|2
|4
|13
|15 - 35
|05.02.26 19:30 Аль-Ахдуд - Аль-Хиляль02.02.26 Аль-Ахдуд 1:1 Неом30.01.26 Аль-Таавун 1:0 Аль-Ахдуд26.01.26 Аль-Иттихад 2:1 Аль-Ахдуд21.01.26 Аль-Ахдуд 2:2 Аль-Рияд16.01.26 Аль-Халидж 4:1 Аль-Ахдуд
|10
|18
|Аль-Наджма
|19
|0
|5
|14
|18 - 38
|05.02.26 17:20 Аль-Фейха - Аль-Наджма01.02.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Наджма28.01.26 Аль-Наджма 1:1 Аль-Рияд25.01.26 Аль-Наджма 1:3 Аль-Кадaсиа20.01.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:0 Аль-Наджма16.01.26 Аль-Наджма 1:1 Аль-Фатех
|5
События матча
