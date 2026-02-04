Динамо получило официальное предложение по игроку национальной сборной
Рамадани заинтересовал бухарестское «Динамо»
Бухарестское «Динамо» заинтересовано в полузащитнике киевского «Динамо» Решате Рамадани, который сейчас играет в аренде за македонскую «Шкендию», сообщает ProSport.
Румынский клуб уже сделал предложение: 500 тыс. евро плюс 20% от следующей продажи футболиста. Киевский клуб оценивает хавбека в 2 млн евро. Контракт Рамадани с «Динамо» действует до лета 2028 года.
В этом сезоне в активе Решата Рамадани 24 сыгранных матча за «Шкендию», один забитый гол и одна желтая карточка.
Ранее полузащитник получил дебютный вызов в национальную сборную Северной Македонии.
