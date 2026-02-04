Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Динамо получило официальное предложение по игроку национальной сборной
Украина. Премьер лига
04 февраля 2026, 09:52 | Обновлено 04 февраля 2026, 10:46
Динамо получило официальное предложение по игроку национальной сборной

Рамадани заинтересовал бухарестское «Динамо»

Динамо получило официальное предложение по игроку национальной сборной
Getty Images/Global Images Ukraine. Решат Рамадани

Бухарестское «Динамо» заинтересовано в полузащитнике киевского «Динамо» Решате Рамадани, который сейчас играет в аренде за македонскую «Шкендию», сообщает ProSport.

Румынский клуб уже сделал предложение: 500 тыс. евро плюс 20% от следующей продажи футболиста. Киевский клуб оценивает хавбека в 2 млн евро. Контракт Рамадани с «Динамо» действует до лета 2028 года.

В этом сезоне в активе Решата Рамадани 24 сыгранных матча за «Шкендию», один забитый гол и одна желтая карточка.

Ранее полузащитник получил дебютный вызов в национальную сборную Северной Македонии.

Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шкендия Решат Рамадани Динамо Бухарест трансферы УПЛ трансферы
Дмитрий Олийченко Источник: ProSport
