Динамо получило официальное предложение по игроку национальной сборной

Бухарестское «Динамо» заинтересовано в полузащитнике киевского «Динамо» Решате Рамадани, который сейчас играет в аренде за македонскую «Шкендию», сообщает ProSport.

Румынский клуб уже сделал предложение: 500 тыс. евро плюс 20% от следующей продажи футболиста. Киевский клуб оценивает хавбека в 2 млн евро. Контракт Рамадани с «Динамо» действует до лета 2028 года.

В этом сезоне в активе Решата Рамадани 24 сыгранных матча за «Шкендию», один забитый гол и одна желтая карточка.

Ранее полузащитник получил дебютный вызов в национальную сборную Северной Македонии.