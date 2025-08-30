Полузащитник Динамо получил дебютный вызов в национальную сборную

Полузащитник Решат Рамадани, контракт которого принадлежит «Динамо», получил дебютный вызов в национальную сборную Северной Македонии. Об этом сообщила пресс-служба киевского клуба.

Рамадани попал в список футболистов, которые будут готовиться и участвовать в товарищеском матче против Саудовской Аравии (4 сентября в Праге) и домашнем поединке отбора ЧМ-2026 против Лихтенштейна (7 сентября в Скопье).

Хавбек выступает с февраля 2024 года на правах аренды за «Шкендию» из Тетово.

В нынешнем сезоне в активе Решата 10 матчей на клубном уровне (без забитых мячей). Рамадани помог «Шкендии» квалифицироваться в основной этап Лиги конференций.

Македонский игрок также провел в составе «Шкендии» 34 матча во всех турнирах в кампании 2024/25, где забил один гол. Срок арендного соглашения рассчитан до завершения сезона 2025/26.