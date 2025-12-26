Умер легендарный тренер, который работал в сборной Франции и ПСЖ

Легенда французского футбола, культовый наставник Жан-Луи Гассе умер в возрасте 72 года. Об этом сообщило издание L'Equipe.

Гассе играл на позиции полузащитника и фактически всю карьеру футболиста провел в составе «Монпелье», где сыграл 231 матч и забил десять голов.

Был ассистентом главного тренера в «Монпелье», ПСЖ, «Бордо», «Сент-Этьене», «Эспаньоле» и сборной Франции. Возглавлял «Монпелье», «Кан», «Истр», «Сент-Этьен», «Бордо», «Марсель» и сборную Кот-д'Ивуара.

С 2007 по 2016 год работал вместе с именитым соотечественником Лораном Бланом – тренерский дуэт помог «Бордо» завоевать чемпионство Франции, Кубок и Суперкубок, позже работали с Францией и ПСЖ.

Во главе парижского клуба Гаасе и Блан выиграли внушительное количество престижных трофеев: три чемпионства Франции, три Кубка лиги, два Кубка Франции и три Суперкубка.

В январе 2017 года Гассе вернулся в «Монпелье» и спас команду от вылета. Затем провёл два сезона в «Сент-Этьене», в 2022 году возглавил сборную Кот-д'Ивуара.

В мае 2024-го Жан-Луи, который на тот момент возглавлял «Марсель», сообщил о планах завершить карьеру после завершения сезона.