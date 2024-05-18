ОФИЦИАЛЬНО. Наставник Марселя завершит тренерскую карьеру в конце сезона
Жан-Луи Гассе выйдет на пенсию
Главный тренер «Марселя» Жан-Луи Гассе объявил о завершении своей карьеры в конце нынешнего сезона.
В воскресенье, 19 мая «Марсель» в 34-м туре французской Лиги 1 на выезде сыграет с «Гавром» (начало поединка – в 22:00 по Киеву). Этот матч станет прощальным в тренерской карьере Гассе.
Самостоятельный тренерский путь 70-летнего французского специалиста начался в 1998 году в «Монпелье». Также Гассе работал с «Каном», «Истром», «Сент-Этьенном», «Бордо» и сборной Кот д’Ивуара. «Марсель» он возглавляет с февраля текущего года.
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