ОФИЦИАЛЬНО. Марсель получил нового тренера перед игрой с Шахтером

«Марсель» на официальном сайте сообщил о подписании контракта с наставником Жаном-Луи Гассетом. Он заменит Дженнаро Гаттузо, которого уволили после ряда неудачных матчей.

Первым тестом для 70-летнего Гассета будет ответный матч плей-офф Лиги Европы против «Шахтера». Игра состоится уже в четверг.

Последним местом работы Гассета была сборная Кот-д'Ивуара, откуда наставника уволили после группового этапа домашнего Кубка африканских наций, который команда в итоге выиграла.

Ранее сообщалось, что договор будет подписан до конца нынешнего сезона.