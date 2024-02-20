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Франция
20 февраля 2024, 14:14 | Обновлено 20 февраля 2024, 14:16
2600
5

ОФИЦИАЛЬНО. Марсель получил нового тренера перед игрой с Шахтером

Команду возглавил Гассет

20 февраля 2024, 14:14 | Обновлено 20 февраля 2024, 14:16
2600
5
ОФИЦИАЛЬНО. Марсель получил нового тренера перед игрой с Шахтером
ФК Марсель. Жан-Луи Гассет (справа)

«Марсель» на официальном сайте сообщил о подписании контракта с наставником Жаном-Луи Гассетом. Он заменит Дженнаро Гаттузо, которого уволили после ряда неудачных матчей.

Первым тестом для 70-летнего Гассета будет ответный матч плей-офф Лиги Европы против «Шахтера». Игра состоится уже в четверг.

Последним местом работы Гассета была сборная Кот-д'Ивуара, откуда наставника уволили после группового этапа домашнего Кубка африканских наций, который команда в итоге выиграла.

Ранее сообщалось, что договор будет подписан до конца нынешнего сезона.

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Марсель Марсель - Шахтер Жан-Луи Гассет Лига 1 (Франция) назначение тренера
Источник ФК Марсель
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Комментарии 5
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Николай Оноприенко
ненавиджу арабов !  пів франції копчение ! . та і не тільки... 
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0
Андрій Шевченко
Давай, дави деленеерівську гниду !
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-2
Gargantua
похоже, Шахтер таки надо поздравлять с проходом в следующий раунд
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-2
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Fant24
Считай что они уже в финале Лиги Европы 
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-2
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