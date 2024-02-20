ОФИЦИАЛЬНО. Марсель получил нового тренера перед игрой с Шахтером
Команду возглавил Гассет
«Марсель» на официальном сайте сообщил о подписании контракта с наставником Жаном-Луи Гассетом. Он заменит Дженнаро Гаттузо, которого уволили после ряда неудачных матчей.
Первым тестом для 70-летнего Гассета будет ответный матч плей-офф Лиги Европы против «Шахтера». Игра состоится уже в четверг.
Последним местом работы Гассета была сборная Кот-д'Ивуара, откуда наставника уволили после группового этапа домашнего Кубка африканских наций, который команда в итоге выиграла.
Ранее сообщалось, что договор будет подписан до конца нынешнего сезона.
L’Olympique de Marseille annonce la signature de 𝗝𝗲𝗮𝗻-𝗟𝗼𝘂𝗶𝘀 𝗚𝗮𝘀𝘀𝗲𝘁 au poste d’entraîneur ✍️ 🔵 ⚪️— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 20, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Жирона» проиграла клубу из Бильбао
Удар украинского вингера отразил голкипер команды соперника