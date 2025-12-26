Сенсационный прогноз от Саленко на призовую тройку УПЛ

После провальной первой части чемпионата, в которой «Динамо» потеряло 22 очка, киевлянам сложно будет рассчитывать на защиту чемпионского титула, об этом Олег Саленко сказал в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua.

– В ситуации, которая сложилась в турнирной таблице «Динамо» неплохо было бы занять третье место, – сказал Саленко. – Крайне сложно будет отыграть девять очков у того же «Шахтера». По сути, киевлянам необходимо практически все выиграть. Сомневаюсь, глядя на первую часть чемпионата.

На мой взгляд, чемпионом станет «Шахтер», второе место, и это своего рода сенсация, я отдам ЛНЗ, третьим будет «Динамо».