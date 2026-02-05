Редушко пояснил, почему решил продлить контракт с Динамо
Богдан рад подписать новое соглашение с киевским клубом
Вингер киевского Динамо Богдан Редушко объяснил, почему решил продлить контракт с «бело-синими». Футболист озвучил свою мечту.
– Соглашение рассчитано на пять лет. Очень рад, потому что клуб верит в меня и в мои силы на будущее. Поэтому буду работать еще больше, чтобы давать результат этому клубу.
– Как ты узнал о желании клуба подписать новый контракт с тобой, что испытал в тот момент? И кто первым узнал от тебя об этом?
– Об этом мне сказал мой агент, потом я сказал родителям. Только им сообщил, потому что лучше не распространять такую информацию. Конечно, был в восторге, и мне было приятно, что клуб верит в меня.
– Ты приходил в «Динамо» из «Прикарпатья». Сначала была Академия, затем U19, сейчас основная команда. Мало-помалу происходит рост. Чего ожидаешь в эти пять лет? Каким себя видишь?
- Прежде всего, хочу закрепиться в первой команде, стабильно играть, приносить пользу, делать разницу на поле и становиться лучше каждый день, месяц, год, – сказал Богдан.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Президент УАФ проигнорировал обращение по поводу Михаила
Легенда оценил гол Анатолия Трубина в ворота мадридского «Реала»