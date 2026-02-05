Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Редушко пояснил, почему решил продлить контракт с Динамо
Украина. Премьер лига
Богдан рад подписать новое соглашение с киевским клубом

Getty Images/Global Images Ukraine. Богдан Редушко

Вингер киевского Динамо Богдан Редушко объяснил, почему решил продлить контракт с «бело-синими». Футболист озвучил свою мечту.

– Соглашение рассчитано на пять лет. Очень рад, потому что клуб верит в меня и в мои силы на будущее. Поэтому буду работать еще больше, чтобы давать результат этому клубу.

– Как ты узнал о желании клуба подписать новый контракт с тобой, что испытал в тот момент? И кто первым узнал от тебя об этом?

– Об этом мне сказал мой агент, потом я сказал родителям. Только им сообщил, потому что лучше не распространять такую ​​информацию. Конечно, был в восторге, и мне было приятно, что клуб верит в меня.

– Ты приходил в «Динамо» из «Прикарпатья». Сначала была Академия, затем U19, сейчас основная команда. Мало-помалу происходит рост. Чего ожидаешь в эти пять лет? Каким себя видишь?

- Прежде всего, хочу закрепиться в первой команде, стабильно играть, приносить пользу, делать разницу на поле и становиться лучше каждый день, месяц, год, – сказал Богдан.

По теме:
Роман ГРИГОРЧУК: «Не думаю, что будет корректно давать советы Ракицкому»
Динамо получило жесткое наказание из-за нарушения закона Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с талантливым украинским игроком
Комментарии 1
Перець
Були ще якісь варіанти 
