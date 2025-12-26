Ман Сити решил продать перспективного хавбека. Его хотят два клуба АПЛ

Манчестер Сити в январе готов отпустить атакующего полузащитника Оскара Бобба, который хочет получать больше игровой практики.

Сообщается, что клуб продаст норвежского футболиста, если удастся подписать лидера Борнмута Антуана Семеньо, на которого претендуют гранды АПЛ.

Бобба хотят подписать Кристал Пэлас и Фулхэм.

В нынешнем сезоне 23-летний хавбек провел 17 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

Оскар попросил клуб не мешать переходу, чтобы подготовиться к ЧМ-2026, куда вышла сборная Норвегии.