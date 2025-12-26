Ман Сити решил продать перспективного хавбека. Его хотят два клуба АПЛ
Бобб ищет игровую практику
Манчестер Сити в январе готов отпустить атакующего полузащитника Оскара Бобба, который хочет получать больше игровой практики.
Сообщается, что клуб продаст норвежского футболиста, если удастся подписать лидера Борнмута Антуана Семеньо, на которого претендуют гранды АПЛ.
Бобба хотят подписать Кристал Пэлас и Фулхэм.
В нынешнем сезоне 23-летний хавбек провел 17 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.
Оскар попросил клуб не мешать переходу, чтобы подготовиться к ЧМ-2026, куда вышла сборная Норвегии.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Боксер считает, что деньги должны работать
Привычной борьбы за золотые медали между «Шахтером» и «Динамо» не получится