  4. В ЛНЗ отреагировали на возможное попадание клуба в Лигу чемпионов
Украина. Премьер лига
26 декабря 2025, 19:47 |
В ЛНЗ отреагировали на возможное попадание клуба в Лигу чемпионов

Генеральный директор черкасского клуба Василий Каюк оценил шансы команды в борьбе за еврокубки

ФК ЛНЗ Черкассы

Генеральный директор черкасского ЛНЗ Василий Каюк оценил шансы команды в борьбе за первое место Премьер-лиги и возможное попадание в Лигу чемпионов.

– ЛНЗ сейчас идет на первом месте. Есть шанс побороться за чемпионство и даже за Лигу чемпионов, а это очень большие деньги. Не думали ли вы рискнуть, не продавать сейчас Оба, чтобы было больше шансов на чемпионство?

– Ну, давайте будем все-таки реалистами. Лига чемпионов и ЛНЗ – это пока слова-антонимы, ведь даже наши гранды сейчас не попадают в этот турнир.

И сейчас думать о Лиге чемпионов – это мечты и ненужные амбиции. Я не знаю, готовы ли мы сейчас к матчам квалификации Лиги конференций, а мы говорим о Лиге чемпионов, – сказал Каюк.

После 16 туров подопечные Виталия Пономарева набрали 35 баллов и разместились на первой позиции, опережая донецкий «Шахтер» по дополнительным показателям.

По теме:
Тренер Динамо: «Семь-восемь нормальных игроков, остальные – посредственные»
Плюс три новичка. Сенсационный клуб УПЛ объявит о трансферах
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты объявили об уходе легионера
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Лига чемпионов ЛНЗ Черкассы Василий Каюк
Николай Тытюк Источник: Циганик LIVE
