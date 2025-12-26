В ЛНЗ отреагировали на возможное попадание клуба в Лигу чемпионов

Генеральный директор черкасского ЛНЗ Василий Каюк оценил шансы команды в борьбе за первое место Премьер-лиги и возможное попадание в Лигу чемпионов.

– ЛНЗ сейчас идет на первом месте. Есть шанс побороться за чемпионство и даже за Лигу чемпионов, а это очень большие деньги. Не думали ли вы рискнуть, не продавать сейчас Оба, чтобы было больше шансов на чемпионство?

– Ну, давайте будем все-таки реалистами. Лига чемпионов и ЛНЗ – это пока слова-антонимы, ведь даже наши гранды сейчас не попадают в этот турнир.

И сейчас думать о Лиге чемпионов – это мечты и ненужные амбиции. Я не знаю, готовы ли мы сейчас к матчам квалификации Лиги конференций, а мы говорим о Лиге чемпионов, – сказал Каюк.

После 16 туров подопечные Виталия Пономарева набрали 35 баллов и разместились на первой позиции, опережая донецкий «Шахтер» по дополнительным показателям.