  4. ЛНЗ согласовал трансферы звездных футболистов из другого клуба УПЛ
Украина. Премьер лига
23 декабря 2025, 10:42 | Обновлено 23 декабря 2025, 11:16
4

ЛНЗ согласовал трансферы звездных футболистов из другого клуба УПЛ

Егор Твердохлеб и Артур Микитишин станут игроками «фиолетовых»

ФК Кривбасс.

Сенсационный лидер Украинской Премьер-лиги черкасский ЛНЗ активно проводит зимнее межсезонье. Менеджмент «фиолетовых» ищет, кем усилить команду зимой.

По информации Виктора Вацка, «фиолетовые» договорились с криворожским Кривбассом о переходе сразу двух игроков криворожской команды. К ЛНЗ должны присоединиться Егор Твердохлеб и Артур Микитишин.

Сообщается, что на этих трансферах настаивал главный тренер черкасского клуба Виталий Пономарев, желавший пригласить Егора еще до расположения Руха, а также надеется на плодотворное сотрудничество с Никитишиным.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги ЛНЗ занимает первое место турнирной таблицы, имея в своем активе 35 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей.

Источник: Вацко Live
AK.228
Молодцы!!👏
Хорошие игроки 
MaximusOne
Ну таке, я б краще Бруніньо і Сіфуентеса купив, і якщо за першого Карпати можливо б запросили велику суму, то іспанця в Епіцентру точно можна було придбати за невеликі кошти. 
Gargantua
кварталовское шапито готовится к закрытию
