ЛНЗ согласовал трансферы звездных футболистов из другого клуба УПЛ

Сенсационный лидер Украинской Премьер-лиги черкасский ЛНЗ активно проводит зимнее межсезонье. Менеджмент «фиолетовых» ищет, кем усилить команду зимой.

По информации Виктора Вацка, «фиолетовые» договорились с криворожским Кривбассом о переходе сразу двух игроков криворожской команды. К ЛНЗ должны присоединиться Егор Твердохлеб и Артур Микитишин.

Сообщается, что на этих трансферах настаивал главный тренер черкасского клуба Виталий Пономарев, желавший пригласить Егора еще до расположения Руха, а также надеется на плодотворное сотрудничество с Никитишиным.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги ЛНЗ занимает первое место турнирной таблицы, имея в своем активе 35 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей.