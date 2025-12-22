Динамо пытается украсть футболиста у лидера УПЛ. Его хотят клубы АПЛ

Киевское «Динамо» интересуется нигерийским полузащитником словацкого «Тренчина» Адамом Якубу, сообщает нигерийское издание Allnigeriasoccer.com.

По информации источника, столичный клуб готов попытаться перехватить 20-летнего футболиста у черкасского ЛНЗ, который якобы выиграл конкуренцию за игрока у клубов Английской Премьер-лиги.

В сезоне 2025/26 Адам Якубу провел 20 матчей на клубном уровне, но не сумел отметиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 300 тысяч евро.