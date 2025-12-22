Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  4. Динамо пытается украсть футболиста у лидера УПЛ. Его хотят клубы АПЛ
Украина. Премьер лига
22 декабря 2025, 23:21
Динамо пытается украсть футболиста у лидера УПЛ. Его хотят клубы АПЛ

Киевляне, как и ЛНЗ, заинтересованы в трансфере Адама Якубу

Getty Images/Global Images Ukraine. Адам Якубу

Киевское «Динамо» интересуется нигерийским полузащитником словацкого «Тренчина» Адамом Якубу, сообщает нигерийское издание Allnigeriasoccer.com.

По информации источника, столичный клуб готов попытаться перехватить 20-летнего футболиста у черкасского ЛНЗ, который якобы выиграл конкуренцию за игрока у клубов Английской Премьер-лиги.

В сезоне 2025/26 Адам Якубу провел 20 матчей на клубном уровне, но не сумел отметиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 300 тысяч евро.

Дмитрий Вус Источник: All Nigeria Soccer
Dfkbvj
перспективний пісєц - за 20 матчів жодної корисної дії)))
Gargantua
ну если Динамо, то конечно украсть а не купить
