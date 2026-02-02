Кейн и Мбаппе забили, Холанд – нет. Положение в гонке за Золотой бутсой

Гарри Кейн (Бавария) и Килиан Мбаппе (Реал) возглавляют гонку по Золотому бутсу в сезоне 2025/26.

У обоих нападающих по 44 набранных очка (22 гола, умноженные на 2).

Кейн в этом туре Бундеслиги отличился забитым мячом в ворота Гамбурга, а Килиан Мбаппе в Ла Лиге – в ворота Райо Вальекано.

Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) в этом туре АПЛ голов не забивал, поэтому остался на третьем месте с 40 очками (20 голов, умноженных на 2).

Золотая бутса 2025/26