Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Кейн и Мбаппе забили, Холанд – нет. Положение в гонке за Золотой бутсой
Кейн и Мбаппе забили, Холанд – нет. Положение в гонке за Золотой бутсой

Вспомним топ-10 лучших футболистов по количеству набранных очков в соревновании

Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Гарри Кейн (Бавария) и Килиан Мбаппе (Реал) возглавляют гонку по Золотому бутсу в сезоне 2025/26.

У обоих нападающих по 44 набранных очка (22 гола, умноженные на 2).

Кейн в этом туре Бундеслиги отличился забитым мячом в ворота Гамбурга, а Килиан Мбаппе в Ла Лиге – в ворота Райо Вальекано.

Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) в этом туре АПЛ голов не забивал, поэтому остался на третьем месте с 40 очками (20 голов, умноженных на 2).

Золотая бутса 2025/26

  • 44 – Гарри Кейн (Бавария), 22 гола
  • 44 – Килиан Мбаппе (Реал), 22 гола
  • 40 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити), 20 голов
  • 32 – Игор Тиаго (Брентфорд), 16 голов
  • 28.5 – Вангелис Павлидис (Бенфика), 19 голов
  • 28 – Ведат Мурики (Мальорка), 14 голов
  • 27 – Аясе Уэда (Фейеноорд), 18 голов
  • 27 – Луис Суарес (Спортинг), 18 голов
  • 26 – Мейсон Гринвуд (Марсель), 13 голов
  • 26 – Лаутаро Мартинес (Интер), 13 голов
статистика Гарри Кейн Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд Игор Тиаго Вангелис Павлидис Золотая бутса Ведат Мурики Аясе Уэда Мейсон Гринвуд Луис Хавьер Суарес Лаутаро Мартинес
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
