Кейн и Мбаппе забили, Холанд – нет. Положение в гонке за Золотой бутсой
Вспомним топ-10 лучших футболистов по количеству набранных очков в соревновании
Гарри Кейн (Бавария) и Килиан Мбаппе (Реал) возглавляют гонку по Золотому бутсу в сезоне 2025/26.
У обоих нападающих по 44 набранных очка (22 гола, умноженные на 2).
Кейн в этом туре Бундеслиги отличился забитым мячом в ворота Гамбурга, а Килиан Мбаппе в Ла Лиге – в ворота Райо Вальекано.
Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) в этом туре АПЛ голов не забивал, поэтому остался на третьем месте с 40 очками (20 голов, умноженных на 2).
Золотая бутса 2025/26
- 44 – Гарри Кейн (Бавария), 22 гола
- 44 – Килиан Мбаппе (Реал), 22 гола
- 40 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити), 20 голов
- 32 – Игор Тиаго (Брентфорд), 16 голов
- 28.5 – Вангелис Павлидис (Бенфика), 19 голов
- 28 – Ведат Мурики (Мальорка), 14 голов
- 27 – Аясе Уэда (Фейеноорд), 18 голов
- 27 – Луис Суарес (Спортинг), 18 голов
- 26 – Мейсон Гринвуд (Марсель), 13 голов
- 26 – Лаутаро Мартинес (Интер), 13 голов
