Мбаппе близок к рекорду Роналду по голам с пенальти сезона 2014/15
В этом сезоне Килиан успешно выполнил уже 12 ударов с точки
Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе довел количество забитых мячей с пенальти в нынешнем сезоне до 12.
Французский форвард безупречно реализовал 11-метровый удар на 10-й компенсированной минуте ко второму тайму в матче 22-го тура Ла Лиги против «Райо Вальекано» (2:1).
В текущем сезоне Мбаппе успешно исполнил уже 12 ударов с точки во всех официальных соревнованиях. Данный результат является рекордным для игроков испанского первенства со времен Криштиану Роналду, который в кампании-2014/15 отметился 13 точными попаданиями с пенальти.
12 - Kylian Mbappé has scored 12 penalties this season in all competitions. The last LaLiga player to score more penalties in a single season was Cristiano Ronaldo, also with Real Madrid, in 2014/15 (13). Heir. pic.twitter.com/seorOi0bni— OptaJose (@OptaJose) February 1, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мирон рассказал о Жаже и Александре Рыкуне
Александр рассказал об отношениях тренера и игрока