  4. Мбаппе близок к рекорду Роналду по голам с пенальти сезона 2014/15
Испания
02 февраля 2026, 05:40
Мбаппе близок к рекорду Роналду по голам с пенальти сезона 2014/15

В этом сезоне Килиан успешно выполнил уже 12 ударов с точки

Мбаппе близок к рекорду Роналду по голам с пенальти сезона 2014/15
Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе довел количество забитых мячей с пенальти в нынешнем сезоне до 12.

Французский форвард безупречно реализовал 11-метровый удар на 10-й компенсированной минуте ко второму тайму в матче 22-го тура Ла Лиги против «Райо Вальекано» (2:1).

В текущем сезоне Мбаппе успешно исполнил уже 12 ударов с точки во всех официальных соревнованиях. Данный результат является рекордным для игроков испанского первенства со времен Криштиану Роналду, который в кампании-2014/15 отметился 13 точными попаданиями с пенальти.

Михаил Олексиенко
Михаил Олексиенко Sport.ua
