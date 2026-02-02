Фаны Интера сорвали матч: вратарь соперника пострадал от пиротехники

Поединок между «Кремонезе» и «Интером» был временно приостановлен по причине инцидента с петардой, брошенной в голкипера Эмиля Аудеро. Противостояние 22-го тура Серии А завершилось в пользу «нерадзурри» со счетом 2:0.

В дебюте второй половины встречи из сектора с фанатами миланского клуба был брошен пиротехнический снаряд, который разорвался в непосредственной близости от Аудеро.

Вратарь «Кремонезе» оказался на газоне, после чего ему понадобилось вмешательство медиков. Согласно данным ESPN, футболист получил травму ноги, а также пожаловался врачам на проблемы со слухом в правом ухе.

Через несколько минут Аудеро нашел в себе силы вернуться в игру, и встреча была продолжена. Примечательно, что Эмиль защищал цвета «Интера» в сезоне-2023/24.