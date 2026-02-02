Фаны Интера сорвали матч: вратарь соперника пострадал от пиротехники
Вратарю Кремонезе понадобилось вмешательство медиков
Поединок между «Кремонезе» и «Интером» был временно приостановлен по причине инцидента с петардой, брошенной в голкипера Эмиля Аудеро. Противостояние 22-го тура Серии А завершилось в пользу «нерадзурри» со счетом 2:0.
В дебюте второй половины встречи из сектора с фанатами миланского клуба был брошен пиротехнический снаряд, который разорвался в непосредственной близости от Аудеро.
Вратарь «Кремонезе» оказался на газоне, после чего ему понадобилось вмешательство медиков. Согласно данным ESPN, футболист получил травму ноги, а также пожаловался врачам на проблемы со слухом в правом ухе.
Через несколько минут Аудеро нашел в себе силы вернуться в игру, и встреча была продолжена. Примечательно, что Эмиль защищал цвета «Интера» в сезоне-2023/24.
Le conseguenze che avrebbe potuto subire Audero sono facilmente immaginabili. Se le regole valgono per tutti, allora è giusto che l’Inter GIOCHI, LE PROSSIME DUE GARE A PORTE CHIUSE. Serve una durissima indagine per scoprire chi si è macchiato di un reato simile. L’Inter prenda… pic.twitter.com/pZrBR9kH05— Marco Giordano (@MarcoGiordano6) February 1, 2026
