Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
02 февраля 2026, 04:54 |
Фаны Интера сорвали матч: вратарь соперника пострадал от пиротехники

Вратарю Кремонезе понадобилось вмешательство медиков

Скриншот из трансляции матча

Поединок между «Кремонезе» и «Интером» был временно приостановлен по причине инцидента с петардой, брошенной в голкипера Эмиля Аудеро. Противостояние 22-го тура Серии А завершилось в пользу «нерадзурри» со счетом 2:0.

В дебюте второй половины встречи из сектора с фанатами миланского клуба был брошен пиротехнический снаряд, который разорвался в непосредственной близости от Аудеро.

Вратарь «Кремонезе» оказался на газоне, после чего ему понадобилось вмешательство медиков. Согласно данным ESPN, футболист получил травму ноги, а также пожаловался врачам на проблемы со слухом в правом ухе.

Через несколько минут Аудеро нашел в себе силы вернуться в игру, и встреча была продолжена. Примечательно, что Эмиль защищал цвета «Интера» в сезоне-2023/24.

Интер Милан Кремонезе Серия A Эмиль Аудеро
