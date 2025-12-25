Мирон МАРКЕВИЧ: «Надолго он в Шахтере не задержится»

Известный украинский тренер Мирон Маркевич оценил нынешних бразильцев донецкого «Шахтера».

«Сейчас их оценивать несколько рано. Видно, что игроки они неплохие, для уровня УПЛ даже очень неплохие, перспективные, безусловно, но пока они все же не демонстрируют тот уровень, который нужен. Понимаете, нам есть с чем сравнивать. В «Шахтере» играли даже в последнее время значительно более сильные бразильцы. Например, по Кевину почти сразу было видно, что надолго он в «Шахтере» не задержится и перейдет в какой-нибудь европейский клуб, что и произошло», – сказал Маркевич.

