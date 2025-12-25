Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Надолго он в Шахтере не задержится»
Украина. Премьер лига
25 декабря 2025, 22:14
Мирон МАРКЕВИЧ: «Надолго он в Шахтере не задержится»

Известный тренер оценил бразильцев «Шахтера»

Мирон МАРКЕВИЧ: «Надолго он в Шахтере не задержится»
ФК Карпаты. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич оценил нынешних бразильцев донецкого «Шахтера».

«Сейчас их оценивать несколько рано. Видно, что игроки они неплохие, для уровня УПЛ даже очень неплохие, перспективные, безусловно, но пока они все же не демонстрируют тот уровень, который нужен. Понимаете, нам есть с чем сравнивать. В «Шахтере» играли даже в последнее время значительно более сильные бразильцы. Например, по Кевину почти сразу было видно, что надолго он в «Шахтере» не задержится и перейдет в какой-нибудь европейский клуб, что и произошло», – сказал Маркевич.

Ранее известный украинский наставник Мирон Маркевич поделился мыслями о полузащитнике киевского «Динамо» Владимире Бражко.

Мирон Маркевич Кевин (Лопес де Маседо) Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
