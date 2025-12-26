Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Йожеф САБО: «Это очень талантливые игроки, но они себя откровенно продают»

Бывший тренер «Динамо» Йожеф Сабо оценил результаты «Шахтера» в нынешнем сезоне

Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Шахтер Донецк

Бывший тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо оценил игру донецкого «Шахтера» в нынешнем сезоне, а также назвал главную проблему легионеров, которые играют в составе «горняков».

– Очень хорошая в этом сезоне команда «Шахтера», но донецкий клуб не был стабильным, и все из-за бразильцев.

– Как это? Это же главная ударная сила «горняков». Чуть ли не все нахваливают Кауана Элиаса, Педриньо, Марлона Гомеса и остальных волшебников мяча.

– Все эти ребята очень талантливые, технические, быстрые. Они все умеют делать на футбольном поле, настоящие бриллианты, волшебники мяча, но все немного пижоны.

Во время матчей в еврокубках они себя откровенно продают, гораздо лучше играют, как мне кажется, чем в чемпионате Украины. Вот о чем я. В УПЛ бывают игры, где они, такое впечатление, играют не в полную силу.

Поверьте мне, я знаю, о чем говорю, потому что работал не с одним и не с двумя бразильцами, – подытожил Сабо.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Йожеф Сабо
Николай Тытюк Источник: Украинский футбол
