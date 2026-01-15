Определены пары 1/2 финала турниров WTA 500 в Аделаиде и WTA 250 в Хобарте
Мэдисон Киз уступила Виктории Мбоко, Эмма Радукану проиграла Тайле Престон
15 января состоялись четвертьфинальные поединки на хардовых турнирах WTA 500 в Аделаиде и WTA 250 в Хобарте.
На пятисотнике в Аделаиде вторая сеяная и прошлогодняя чемпионка Мэдисон Киз проиграла Виктории МБоко, которая далее поборется с Кимберли Биррелл. Австралийка выбила Жаклин Кристиан.
В еще одном полуфинальном противостоянии сойдутся «нейтралки» Мирра Андреева и Диана Шнайдер. К сожалению, свои матчи им проиграли Майя Джойнт и Эмма Наварро.
WTA 500 Аделаида. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
🏳️ Мирра Андреева [3] – Айла Томлянович [WC] – 6:2, 6:0
🏳️ Диана Шнайдер [9] – Эмма Наварро [6] – 6:3, 6:3
Нижняя часть сетки
Кимберли Биррелл – Жаклин Кристиан [Q] – 5:7, 6:1, 7:5
Виктория Мбоко [8] – Мэдисон Киз [2] – 6:4, 4:6, 6:2
WTA 500 Аделаида. Пары 1/2 финала
🏳️ Мирра Андреева [3] – 🏳️ Диана Шнайдер [9]
Кимберли Биррелл – Виктория Мбоко [8]
Видеообзор игрового дня в Аделаиде
Соревнования в Хобарте на стадии 1/4 финала первая сеяная Эмма Радукану, которая уступила Тайле Престон. Представительница Австралии в полуфинале встретится с третьей сеяной Ивой Йович – американка выбила Магду Линетт.
Элизабетта Коччаретто одолела Анну Бондар, а Антония Ружич прошла Ольгу Данилович. Анна и Антония сойдутся в полуфинале в нижней части сетки.
WTA 250 Хобарт. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Эмма Радукану [1] – Талия Престон [WC] – 2:6, 4:6
Ива Йович [3] – Магда Линетт [8] – 6:3, 6:7 (5:7), 6:2
Нижняя часть сетки
Анна Бондар – Элизабетта Коччаретто [Q] – 2:6, 2:6
Антония Ружич – Ольга Данилович – 6:3, 6:3
Видеообзор игрового дня в Хобарте
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Ноттингем Форест» больше не хочет видеть Зинченко в команде
Француз мечтает о назначении Зидана