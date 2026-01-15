Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Определены пары 1/2 финала турниров WTA 500 в Аделаиде и WTA 250 в Хобарте
WTA
15 января 2026, 16:37 |
282
0

Мэдисон Киз уступила Виктории Мбоко, Эмма Радукану проиграла Тайле Престон

Определены пары 1/2 финала турниров WTA 500 в Аделаиде и WTA 250 в Хобарте
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктория Мбоко

15 января состоялись четвертьфинальные поединки на хардовых турнирах WTA 500 в Аделаиде и WTA 250 в Хобарте.

На пятисотнике в Аделаиде вторая сеяная и прошлогодняя чемпионка Мэдисон Киз проиграла Виктории МБоко, которая далее поборется с Кимберли Биррелл. Австралийка выбила Жаклин Кристиан.

В еще одном полуфинальном противостоянии сойдутся «нейтралки» Мирра Андреева и Диана Шнайдер. К сожалению, свои матчи им проиграли Майя Джойнт и Эмма Наварро.

WTA 500 Аделаида. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

🏳️ Мирра Андреева [3] – Айла Томлянович [WC] – 6:2, 6:0
🏳️ Диана Шнайдер [9] – Эмма Наварро [6] – 6:3, 6:3

Нижняя часть сетки

Кимберли Биррелл – Жаклин Кристиан [Q] – 5:7, 6:1, 7:5
Виктория Мбоко [8] – Мэдисон Киз [2] – 6:4, 4:6, 6:2

WTA 500 Аделаида. Пары 1/2 финала

🏳️ Мирра Андреева [3] – 🏳️ Диана Шнайдер [9]
Кимберли Биррелл – Виктория Мбоко [8]

Видеообзор игрового дня в Аделаиде

Соревнования в Хобарте на стадии 1/4 финала первая сеяная Эмма Радукану, которая уступила Тайле Престон. Представительница Австралии в полуфинале встретится с третьей сеяной Ивой Йович – американка выбила Магду Линетт.

Элизабетта Коччаретто одолела Анну Бондар, а Антония Ружич прошла Ольгу Данилович. Анна и Антония сойдутся в полуфинале в нижней части сетки.

WTA 250 Хобарт. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Эмма Радукану [1] – Талия Престон [WC] – 2:6, 4:6
Ива Йович [3] – Магда Линетт [8] – 6:3, 6:7 (5:7), 6:2

Нижняя часть сетки

Анна Бондар – Элизабетта Коччаретто [Q] – 2:6, 2:6
Антония Ружич – Ольга Данилович – 6:3, 6:3

Видеообзор игрового дня в Хобарте

По теме:
Шанс на трофей: Людмила Киченок вышла в финал пятисотника в Аделаиде
Определены соперницы Стародубцевой и Калининой в 1/64 финала Aus Open 2026
Жребий Aus Open 2026. С кем сыграют Свитолина и Костюк? Соперницы украинок
Тайла Престон WTA Аделаида WTA Хобарт Мирра Андреева Айла Томлянович Диана Шнайдер Эмма Наварро Кимберли Биррелл Жаклин Кристиан Виктория Мбоко Мэдисон Киз Эмма Радукану Ива Йович Магда Линетт Анна Бондар Элизабетта Коччаретто Антония Ружич Ольга Данилович
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
