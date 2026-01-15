Определены пары 1/2 финала турниров WTA 500 в Аделаиде и WTA 250 в Хобарте

15 января состоялись четвертьфинальные поединки на хардовых турнирах WTA 500 в Аделаиде и WTA 250 в Хобарте.

На пятисотнике в Аделаиде вторая сеяная и прошлогодняя чемпионка Мэдисон Киз проиграла Виктории МБоко, которая далее поборется с Кимберли Биррелл. Австралийка выбила Жаклин Кристиан.

В еще одном полуфинальном противостоянии сойдутся «нейтралки» Мирра Андреева и Диана Шнайдер. К сожалению, свои матчи им проиграли Майя Джойнт и Эмма Наварро.

WTA 500 Аделаида. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

🏳️ Мирра Андреева [3] – Айла Томлянович [WC] – 6:2, 6:0

🏳️ Диана Шнайдер [9] – Эмма Наварро [6] – 6:3, 6:3

Нижняя часть сетки

Кимберли Биррелл – Жаклин Кристиан [Q] – 5:7, 6:1, 7:5

Виктория Мбоко [8] – Мэдисон Киз [2] – 6:4, 4:6, 6:2

WTA 500 Аделаида. Пары 1/2 финала

🏳️ Мирра Андреева [3] – 🏳️ Диана Шнайдер [9]

Кимберли Биррелл – Виктория Мбоко [8]

Видеообзор игрового дня в Аделаиде

Соревнования в Хобарте на стадии 1/4 финала первая сеяная Эмма Радукану, которая уступила Тайле Престон. Представительница Австралии в полуфинале встретится с третьей сеяной Ивой Йович – американка выбила Магду Линетт.

Элизабетта Коччаретто одолела Анну Бондар, а Антония Ружич прошла Ольгу Данилович. Анна и Антония сойдутся в полуфинале в нижней части сетки.

WTA 250 Хобарт. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Эмма Радукану [1] – Талия Престон [WC] – 2:6, 4:6

Ива Йович [3] – Магда Линетт [8] – 6:3, 6:7 (5:7), 6:2

Нижняя часть сетки

Анна Бондар – Элизабетта Коччаретто [Q] – 2:6, 2:6

Антония Ружич – Ольга Данилович – 6:3, 6:3

Видеообзор игрового дня в Хобарте