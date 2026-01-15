В Англии нацелились на подписание Довбика. Рома приняла решение
Украинский бомбардир может продолжить карьеру в «Лидсе»
Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик привлекает внимание «Лидса». Об этом сообщает Экрем Конур.
По информации источника, представитель Английской Премьер-лиги интересуется 28-летним украинцем а также нападающим «Вулверхэмптона» Йоргеном Страндом Ларсеном.
После подписаний Дониелла Малена и Робиньо Ваза в Риме готовы попрощаться с Довбиком.
В текущем сезоне Артем Довбик провел 16 матчей на клубном уровне, в которых отличился тремя забитыми мячами и двумя ассистами.
Ранее сообщалось о том, что Довбик дал ответ по поводу трансфера в «Фенербахче».
