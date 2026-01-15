Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Англии нацелились на подписание Довбика. Рома приняла решение
Англия
15 января 2026, 15:53 | Обновлено 15 января 2026, 15:54
1391
1

В Англии нацелились на подписание Довбика. Рома приняла решение

Украинский бомбардир может продолжить карьеру в «Лидсе»

15 января 2026, 15:53 | Обновлено 15 января 2026, 15:54
1391
1 Comments
В Англии нацелились на подписание Довбика. Рома приняла решение
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик привлекает внимание «Лидса». Об этом сообщает Экрем Конур.

По информации источника, представитель Английской Премьер-лиги интересуется 28-летним украинцем а также нападающим «Вулверхэмптона» Йоргеном Страндом Ларсеном.

После подписаний Дониелла Малена и Робиньо Ваза в Риме готовы попрощаться с Довбиком.

В текущем сезоне Артем Довбик провел 16 матчей на клубном уровне, в которых отличился тремя забитыми мячами и двумя ассистами.

Ранее сообщалось о том, что Довбик дал ответ по поводу трансфера в «Фенербахче».

По теме:
Форвард-легионер присоединился к Колосу. Ожидается подписания контракта
Челси – рекордсмен по расходам в зимние трансферные окна. Тоттенхэм – 4-й
Неожиданный трансфер. Украинец близок к переходу в топ-команду Польши
Рома Рим Лидс Вулверхэмптон трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A Артем Довбик Йорген Странд Ларсен Дониелл Мален Экрем Конур
Даниил Кирияка Источник: Экрем Конур
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Сергей Ковалец вернулся к тренерской работе
Футбол | 15 января 2026, 14:24 1
ОФИЦИАЛЬНО. Сергей Ковалец вернулся к тренерской работе
ОФИЦИАЛЬНО. Сергей Ковалец вернулся к тренерской работе

Известный специалист возглавил запорожский «Металлург»

ОФИЦИАЛЬНО. Ноттингем исключил Зинченко из заявки команды на Лигу Европы
Футбол | 15 января 2026, 11:11 9
ОФИЦИАЛЬНО. Ноттингем исключил Зинченко из заявки команды на Лигу Европы
ОФИЦИАЛЬНО. Ноттингем исключил Зинченко из заявки команды на Лигу Европы

Место защитника сборной Украины в еврокубках занял нигерийский футболист Ола Айна

Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Украина – 14-я
Биатлон | 14.01.2026, 16:42
Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Украина – 14-я
Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Украина – 14-я
Фиаско Арбелоа. Три гола Лунину: Реал вылетел из Кубка Испании от Альбасете
Футбол | 14.01.2026, 23:59
Фиаско Арбелоа. Три гола Лунину: Реал вылетел из Кубка Испании от Альбасете
Фиаско Арбелоа. Три гола Лунину: Реал вылетел из Кубка Испании от Альбасете
Костюк взял на сборы с Динамо целых пять нападающих. Кто попал в список?
Футбол | 15.01.2026, 03:32
Костюк взял на сборы с Динамо целых пять нападающих. Кто попал в список?
Костюк взял на сборы с Динамо целых пять нападающих. Кто попал в список?
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
З Роми в....Лідс...офігєнна кар'єра ...  
Ответить
0
Популярные новости
Рой ДЖОНС: «Усик – Уайлдер? Он – старик. Это произойдет в любой момент»
Рой ДЖОНС: «Усик – Уайлдер? Он – старик. Это произойдет в любой момент»
14.01.2026, 00:12
Бокс
День приключений на Hatsu Basho: украинцы и йокодзуна впервые проиграли
День приключений на Hatsu Basho: украинцы и йокодзуна впервые проиграли
14.01.2026, 12:42 3
Другие виды
Сергей НАГОРНЯК: «Человек приехал из Испании и навел шороху в УПЛ»
Сергей НАГОРНЯК: «Человек приехал из Испании и навел шороху в УПЛ»
13.01.2026, 18:23 1
Футбол
Зинченко узнал о неожиданном повороте в своей футбольной карьере
Зинченко узнал о неожиданном повороте в своей футбольной карьере
15.01.2026, 07:52 44
Футбол
В Реал вернулся тренер, который пять раз выигрывал с клубом Лигу чемпионов
В Реал вернулся тренер, который пять раз выигрывал с клубом Лигу чемпионов
14.01.2026, 07:05 3
Футбол
Филип Хргович без колебаний назвал победителя боя Усик – Кабайел
Филип Хргович без колебаний назвал победителя боя Усик – Кабайел
15.01.2026, 01:32
Бокс
Менеджер: «В команде Усика сказали, что Александр проиграл этот бой»
Менеджер: «В команде Усика сказали, что Александр проиграл этот бой»
14.01.2026, 07:32 3
Бокс
ФЕДОРЧУК: «Это провал селекции Динамо. Шовковский его даже в деле не видел»
ФЕДОРЧУК: «Это провал селекции Динамо. Шовковский его даже в деле не видел»
14.01.2026, 12:09 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем