В Англии нацелились на подписание Довбика. Рома приняла решение

Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик привлекает внимание «Лидса». Об этом сообщает Экрем Конур.

По информации источника, представитель Английской Премьер-лиги интересуется 28-летним украинцем а также нападающим «Вулверхэмптона» Йоргеном Страндом Ларсеном.

После подписаний Дониелла Малена и Робиньо Ваза в Риме готовы попрощаться с Довбиком.

В текущем сезоне Артем Довбик провел 16 матчей на клубном уровне, в которых отличился тремя забитыми мячами и двумя ассистами.

Ранее сообщалось о том, что Довбик дал ответ по поводу трансфера в «Фенербахче».