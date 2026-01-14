Фенербахче связался с Ромой по трансферу Довбика. Украинец дал свой ответ
Нападающий в Турцию перебираться не намерен
Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик попал сферу интересов «Фенербахче».
По информации источника, турецкий клуб намерен подписать 28-летнего футболиста. «Фенербахче» связался с «Ромой» и с представителями игрока для того, чтобы обсудить потенциальный переход. Сам Артем отказался от трансфера, он ожидает предложения от клубов из топовых лиг.
В текущем сезоне Артем Довбик провел 16 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что Довбик отказался от трансфера в «Эвертон».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец не захотел играть за «Эвертон»
Главный тренер «Эпицентра» верит, что его подопечным удастся сохранить прописку в Премьер-лиге