Фенербахче связался с Ромой по трансферу Довбика. Украинец дал свой ответ

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Турция
Нападающий в Турцию перебираться не намерен

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик попал сферу интересов «Фенербахче».

По информации источника, турецкий клуб намерен подписать 28-летнего футболиста. «Фенербахче» связался с «Ромой» и с представителями игрока для того, чтобы обсудить потенциальный переход. Сам Артем отказался от трансфера, он ожидает предложения от клубов из топовых лиг.

В текущем сезоне Артем Довбик провел 16 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Довбик отказался от трансфера в «Эвертон».

Iigor6583
А що ж він буде робити у топових лігах ? Там потрібно рухатися, обігрувати. А він валуйкуватий тихохід, і судячи з його виступів за Рому, покращення його ігрових якостей не передбачається.
