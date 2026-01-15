Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Много новичков и новый тренер. Карпаты отправились на сбор
Украина. Премьер лига
15 января 2026, 14:45 | Обновлено 15 января 2026, 15:13
806
1

Много новичков и новый тренер. Карпаты отправились на сбор

Существенно обновленная команда

15 января 2026, 14:45 | Обновлено 15 января 2026, 15:13
806
1 Comments
Много новичков и новый тренер. Карпаты отправились на сбор
ФК Карпаты

Карпаты 15 января отправились на сбор в Испанию, где команда будет работать до 14 февраля.

Львовская команда будет готовиться в существенном обновленном варианте и с новым тренером Франом Фернандесом, который заменил Владислава Лупашко.

Кроме того, Карпаты подписали игроков Руха Илью Квасницу, Марко Сапугу, Ростислава Ляха, Эдсона и Виталия Холода, а также вернули из аренды Стенио.

Вратари: Назар Домчак, Андрей Клищук, Роман Мысак, Артем Демкив.

Защитники: Юрий Кокодиняк, Владимир Адамюк, Николай Киричок, Денис Мирошниченко, Алексей Сыч, Владислав Бабогло, Тимур Стецьков, Ростислав Лях, Виталий Холод, Андрей Булеза, Жан Педрозу.

Полузащитники: Амвросий Чачуа, Олег Федор, Иван Чабан, Ян Костенко, Артур Шах, Эдсон, Стенио, Фабиано, Пабло Альварес, Бруниньо, Пауло Витор, Марко Сапуга, Илья Квасница, Ярослав Карабин.

Нападающий: Игорь Невес.

В Испании Львы проведут восемь контрольных поединков:

20 января – Теджон (Южная Корея);

22/23 января – соперник и окончательная дата будут определены позже;

28 января – Оденсе (Дания);

29 января – ИФК Вернаму (Швеция);

3 февраля – соперник будет определен позже;

7 февраля – ГАИС (Швеция);

8 февраля – Стьярнан (Исландия);

13 февраля – Тяньцзинь (Китай).

По теме:
Новичок Оболони: «Я сразу согласился на трансфер. Звонил тренер»
Президент клуба УПЛ обещает трансферы: «Нам нужно усилить каждую позицию»
В расположении лидера УПЛ высказались по поводу трансферного бана
чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига учебно-тренировочные сборы
Иван Зинченко Источник: ФК Карпаты Львов
Оцените материал
(20)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гуцуляк впервые прокомментировал отстранение от первой команды Полесья
Футбол | 14 января 2026, 18:22 7
Гуцуляк впервые прокомментировал отстранение от первой команды Полесья
Гуцуляк впервые прокомментировал отстранение от первой команды Полесья

Вингер сборной Украины переведен в U-19 по решению житомирского клуба

Мбаппе против, чтобы Реал тренировал Клопп и выбрал нового тренера
Футбол | 15 января 2026, 08:42 4
Мбаппе против, чтобы Реал тренировал Клопп и выбрал нового тренера
Мбаппе против, чтобы Реал тренировал Клопп и выбрал нового тренера

Француз мечтает о назначении Зидана

Фиаско Арбелоа. Три гола Лунину: Реал вылетел из Кубка Испании от Альбасете
Футбол | 14.01.2026, 23:59
Фиаско Арбелоа. Три гола Лунину: Реал вылетел из Кубка Испании от Альбасете
Фиаско Арбелоа. Три гола Лунину: Реал вылетел из Кубка Испании от Альбасете
Hatsu Basho. Явгусишин победил одного из самых неудобных соперников
Другие виды | 15.01.2026, 12:11
Hatsu Basho. Явгусишин победил одного из самых неудобных соперников
Hatsu Basho. Явгусишин победил одного из самых неудобных соперников
ФИФА получила 500 млн заявок на билеты ЧМ. Назван самый популярный матч
Футбол | 15.01.2026, 14:05
ФИФА получила 500 млн заявок на билеты ЧМ. Назван самый популярный матч
ФИФА получила 500 млн заявок на билеты ЧМ. Назван самый популярный матч
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
AMUR
Чекаємо на грандіозне падіння Карпат. На жаль
Ответить
0
Популярные новости
Клопп готов возглавить Реал, если из клуба выгонят двух игроков
Клопп готов возглавить Реал, если из клуба выгонят двух игроков
13.01.2026, 23:54 5
Футбол
Рой ДЖОНС: «Усик – Уайлдер? Он – старик. Это произойдет в любой момент»
Рой ДЖОНС: «Усик – Уайлдер? Он – старик. Это произойдет в любой момент»
14.01.2026, 00:12
Бокс
Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Украина – 14-я
Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Украина – 14-я
14.01.2026, 16:42 20
Биатлон
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с футболистом сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с футболистом сборной Украины
13.01.2026, 17:43 5
Футбол
Для Кличко нашли звездного соперника для возвращения на ринг
Для Кличко нашли звездного соперника для возвращения на ринг
13.01.2026, 08:00
Бокс
Сергей НАГОРНЯК: «Человек приехал из Испании и навел шороху в УПЛ»
Сергей НАГОРНЯК: «Человек приехал из Испании и навел шороху в УПЛ»
13.01.2026, 18:23 1
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Он просто убегал по рингу, это недопустимо»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он просто убегал по рингу, это недопустимо»
14.01.2026, 07:57 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье исключило Гуцуляка и Чоботенко из первой команды
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье исключило Гуцуляка и Чоботенко из первой команды
13.01.2026, 19:27 34
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем