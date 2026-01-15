Много новичков и новый тренер. Карпаты отправились на сбор
Существенно обновленная команда
Карпаты 15 января отправились на сбор в Испанию, где команда будет работать до 14 февраля.
Львовская команда будет готовиться в существенном обновленном варианте и с новым тренером Франом Фернандесом, который заменил Владислава Лупашко.
Кроме того, Карпаты подписали игроков Руха Илью Квасницу, Марко Сапугу, Ростислава Ляха, Эдсона и Виталия Холода, а также вернули из аренды Стенио.
Вратари: Назар Домчак, Андрей Клищук, Роман Мысак, Артем Демкив.
Защитники: Юрий Кокодиняк, Владимир Адамюк, Николай Киричок, Денис Мирошниченко, Алексей Сыч, Владислав Бабогло, Тимур Стецьков, Ростислав Лях, Виталий Холод, Андрей Булеза, Жан Педрозу.
Полузащитники: Амвросий Чачуа, Олег Федор, Иван Чабан, Ян Костенко, Артур Шах, Эдсон, Стенио, Фабиано, Пабло Альварес, Бруниньо, Пауло Витор, Марко Сапуга, Илья Квасница, Ярослав Карабин.
Нападающий: Игорь Невес.
В Испании Львы проведут восемь контрольных поединков:
20 января – Теджон (Южная Корея);
22/23 января – соперник и окончательная дата будут определены позже;
28 января – Оденсе (Дания);
29 января – ИФК Вернаму (Швеция);
3 февраля – соперник будет определен позже;
7 февраля – ГАИС (Швеция);
8 февраля – Стьярнан (Исландия);
13 февраля – Тяньцзинь (Китай).
