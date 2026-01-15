Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Германии
Аугсбург
15.01.2026 21:30 - : -
Унион Берлин
Германия
15 января 2026, 11:55 | Обновлено 15 января 2026, 11:56
Аугсбург – Унион Берлин. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

Поединок состоится 15 января и начнется в 21:30 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

15 января, свой матч в рамках Бундеслиги проведут Аугсбург – Унион Берлин. Начало встречи запланировано на 21:30 по киевскому времени.

Аугсбург

Для «фуггеров» чемпионат складывается тяжело, ведь клуб занимает 15-ю строчку, имея два очка отрыва от опасной зоны. В последнем туре провалились на выезде против Боруссии Менхенгладбах – 0:4, все было закончено еще в первом тайме, в котором соперник забил трижды.

Аугсбург не побеждает в трех матчах подряд, за этот период команда ни разу не забила, при этом набрала всего одно очко. Поскольку большинство конкурентов уже провели свои матчи 17 тура, есть шанс немного оторваться от опасной зоны. Основная цель команды, остаться в элите, а также начать уже забивать. Гауэлеу и Матсима пропустят матч из-за повреждений.

Унион Берлин

Столичный клуб проводит чемпионат на уровне нестабильного середняка, на счету команды 6 побед, столько же поражений и четыре ничьи. Унион Берлин с такими результатами идет девятым в турнирной таблице, отставание от топ-6 составляет 7 очков, поэтому о еврокубках пока нет смысла мечтать.

В последнем туре берлинцы расписали мировую дома против Майнца – 2:2, причем удалось отыграться с 0:2, у хозяев забили двое игроков, вышедших на замену. Так была прервана серия из двух побед в Бундеслиге. За Унион Берлин выступает юный украинский нападающий Дмитрий Богданов, он пропустит этот матч из-за травмы, по этой же причине не сыграют Роте, Скарке и Сков.

Личные встречи

Команды редко радуют высокой результативностью в очных противостояниях, всего в одном матче из последних пяти забивалось больше двух мячей. Соперники в прошлом сезоне обменялись выездными победами, Аугсбург выиграл 2:0, а Унион Берлин ответил 2:1.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.81 для Аугсбурга и 2.86 для Униона. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Не самая яркая афиша, но в пятницу выбор событий невелик, если говорить о сильных чемпионатах. Обе команды нуждаются в очках, букмекеры не выделяют фаворита, с чем я согласен. Унион Берлин играет лучше сейчас, что нивелируется преимуществом своей арены Аугсбурга. Я рискну поставить здесь на обмен голами за 1,95, так как жду смелой игры с обеих сторон.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
