Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Унион вырвал ничью у Аугсбурга в компенсированное арбитром время
Чемпионат Германии
Аугсбург
15.01.2026 21:30 – FT 1 : 1
Унион Берлин
Германия
15 января 2026, 23:42
Унион вырвал ничью у Аугсбурга в компенсированное арбитром время

Поединок завершился вничью 1:1

Getty Images/Global Images Ukraine. Аугсбург – Унион Берлин

«Аугсбург» и «Унион» не смогли определить сильнейшего в поединке 17-го тура Бундеслиги. Матч завершился боевой ничьей со счетом 1:1.

Хозяева поля открыли счет в конце первого тайма — на 45+6-й минуте отличился Алексис Клод-Морис, который точным ударом воспользовался ошибкой обороны соперника. Казалось, что «Аугсбург» сможет удержать минимальное преимущество, однако «Унион» спасся уже в компенсированное время. На 90+1-й минуте точный удар Марина Любичича принес берлинцам одно очко.

После этого тура «Аугсбург» с 15 очками занимает 15-е место в турнирной таблице, тогда как «Унион» набрал 23 балла и расположился на девятой позиции.

Бундеслига, 17-й тур.

Аугсбург – Унион Берлин – 1:1

Голы: Клод-Морис, 45+5 – Любичич, 90+1.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА БУНДЕСЛИГИ

Аугсбург Унион Берлин чемпионат Германии по футболу Бундеслига
