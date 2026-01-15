Унион вырвал ничью у Аугсбурга в компенсированное арбитром время
Поединок завершился вничью 1:1
«Аугсбург» и «Унион» не смогли определить сильнейшего в поединке 17-го тура Бундеслиги. Матч завершился боевой ничьей со счетом 1:1.
Хозяева поля открыли счет в конце первого тайма — на 45+6-й минуте отличился Алексис Клод-Морис, который точным ударом воспользовался ошибкой обороны соперника. Казалось, что «Аугсбург» сможет удержать минимальное преимущество, однако «Унион» спасся уже в компенсированное время. На 90+1-й минуте точный удар Марина Любичича принес берлинцам одно очко.
После этого тура «Аугсбург» с 15 очками занимает 15-е место в турнирной таблице, тогда как «Унион» набрал 23 балла и расположился на девятой позиции.
Бундеслига, 17-й тур.
Аугсбург – Унион Берлин – 1:1
Голы: Клод-Морис, 45+5 – Любичич, 90+1.
