Сергей НАГОРНЯК: «Человек приехал из Испании и навел шороху в УПЛ»

Новичок УПЛ «Эпицентр» свою подготовку к весенней части чемпионата начал в Киеве. О первой части сезона и ближайших планах команды сайту Sport.ua эксклюзивно рассказал главный тренер команды Сергей Нагорняк.

– Сергей Николаевич, все ли прибыли к началу тренировочной работы?

– Иностранцы присоединятся к команде уже в Турции, хотя все они получили рабочую программу первых занятий. Все остальные, за исключением травмированных, в строю.

– Прежде, чем говорить о ближайших планах, хотел бы услышать ваше резюме по первой части сезона?

– Так как мы дебютанты УПЛ, то, думаю, команда относительно неплохо прошла эту часть дистанции. Хотя могли и лучше. То, что не получилось, будем стараться исправить во второй части чемпионата.

– Возможно, судейство, фарт… Сколько очков, на ваш взгляд, «Эпицентр» не добрал?

– Каждый тренер будет говорить, что где-то не повезло или еще были какие-то причины. Я могу сказать, что около пяти очков. Но опять же, мы дебютанты, поэтому закаляемся в Премьер-лиге.

– Можно сказать, что адаптация к Премьер-лиге у «Эпицентра» закончилась?

– Думаю, да. Многие игроки на своей шкуре прочувствовали, насколько здесь интенсивность футбола отличается от Первой лиги. Ничего страшного в этом нет, но чтобы быть конкурентными в УПЛ, нужно еще прибавлять.

УПЛ. Шахтер – Эпицентр

– Какой матч был для вас и для команды самым сложным с точки зрения игры соперника?

– Наверное, поединок против «Шахтера», особенно в эмоциональном плане. Мы пропустили быстрый мяч. В концовке матча остались в меньшинстве из-за травмы нашего футболиста. Тяжело было. Было и много домашних матчей, когда мы доминировали, но не могли взять очки. Тоже было обидно.

– На протяжении первой части чемпионата «Эпицентр» всегда был в опасной зоне. Психологически это давило на команду?

– Конечно, это не есть хорошо. Несколько туров мы шли и на последнем месте. Но понемногу, когда начали побеждать, ребята поверили в свои силы. Мы изначально понимали, что нас ждет, поэтому голову пеплом себе не посыпали.

– Насколько сильно может измениться ваш состав весной?

– Думаю, порядка четырех-пяти футболистов усилят наш коллектив. Не больше.

– В целом, какие позиции горящие у «Эпицентра»?

– Вратарскую позицию мы уже усилили. Остались взять качественных исполнителей в защиту, полузащиту и атаку (улыбается).

– В СМИ была информация, что «Эпицентр» рассматривает кандидатуру опытного Максима Третьякова, который ушел из «Колоса». Это соответствует действительности?

– На сегодняшний день у «Эпицентра» один новичок – вратарь Никита Федотов. Что касается потенциальных приобретений, то мы многими интересуемся, но конкретно я смогу сказать только тогда, когда футболист поставит подпись под контрактом. Слухи я не комментирую.

Эпицентр. Хоакин Сифуэнтес

– Одним из открытий чемпионата стал Хоакин Сифуэнтес. Есть ли на него спрос со стороны других клубов?

– Есть. Человек приехал из Испании и немного навел шороху у нас в чемпионате. Хотя он наш, у Хоакина еще полтора года контракта с «Эпицентром». Могу сказать, что не только на Сифуэнтеса есть спрос. Однако нам необходимо выполнить задачу – сохранить прописку в Премьер-лиге.

– Много специалистов отмечают неплохую игру вашей команды, тем не менее, все равно ставят на то, что «Эпицентр» по итогам чемпионата окажется среди четырех команд, которые займут последние четыре места. Что скажите по этому поводу?

– Что я могу сказать. Говорить, это их работа. Я на подобное не обращаю внимание. Мы сделаем все, чтобы быть выше 13-го места. Однако самое главное, чтобы и следующий сезон «Эпицентр» начал в высшем дивизионе. Но как все будет, одному Богу известно.