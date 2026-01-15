Костюк выбрал список футболистов Динамо, которые поедут в Турцию

Проведя несколько дней в Киеве после выхода из отпуска, делегация «Динамо» – футболисты, тренерский и административный штаб – отправилась в Турцию на учебно-тренировочный сбор.

К возобновлению сезона-2025/2026 и выступлениям в чемпионате и Кубке Украины будут готовиться 32 футболиста.

Вратари: Игнатенко, Моргун, Нещерет, Суркис;

Защитники: Беловар, Вивчаренко, Дубинчак, Захарченко, Караваев, Коробов, Михавко, Попов, Тимчик, Тиаре;

Полузащитники: Бражко, Буяльский, Волошин, Диалло, Кабаев, Михайленко, Огундана, Осипенко, Пихаленок, Редушко, Рубчинский, Шапаренко, Ярмоленко, Яцык;

Нападающие: Бленуце, Герич, Герреро, Пономаренко.

На данный момент известно о шести спаррингах, которые «бело-синие» проведут на турецкой земле. Расписание контрольных матчей может изменяться.

Напомним, что первый официальный матч в 2026 году подопечные Игоря Костюка проведут 21 февраля (базовая дата), когда дома примут львовский «Рух».