Динамо назвало соперников по контрольным матчам на сборе

Футболисты Динамо на днях вышли из отпуска, а 15 января команда отправится на сбор в Турции. Клуб уже договорился о проведении шести контрольных встреч.

Расписание контрольных матчей киевлян на сборе в Турции выглядит следующим образом:

20.01 – Корона Кельце (Польша)

25.01 – Малишева (Косово)

30.01 – Кауно Жальгирис (Литва)

9.02 – Иберия 1999 (Грузия)

14.02, 11:00 – Зимбру (Молдова)

14.02 – РФШ (Латвия)

Список спаррингов, а также дата и время проведения матчей могут изменяться и дополняться.