Украина. Премьер лига15 января 2026, 14:59 | Обновлено 15 января 2026, 15:12
Динамо назвало соперников по контрольным матчам на сборе
Пока команда Костюка запланировала шесть матчей
Футболисты Динамо на днях вышли из отпуска, а 15 января команда отправится на сбор в Турции. Клуб уже договорился о проведении шести контрольных встреч.
Расписание контрольных матчей киевлян на сборе в Турции выглядит следующим образом:
20.01 – Корона Кельце (Польша)
25.01 – Малишева (Косово)
30.01 – Кауно Жальгирис (Литва)
9.02 – Иберия 1999 (Грузия)
14.02, 11:00 – Зимбру (Молдова)
14.02 – РФШ (Латвия)
Список спаррингов, а также дата и время проведения матчей могут изменяться и дополняться.
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Солидно
Неужели нельзя найти соперников сильнее? Или это уже ДК докатилось до такого уровня?
Показать Скрыть 2 ответа
