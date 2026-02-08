Подрез добралась до финала 75-тысячника во Франции и дебютирует в топ-250
Вероника уступила Юлии Авдеевой в поединке за трофей соревнований в Андрезье-Бутеон
19-летняя украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 284) сыграла в финале турнира ITF W75 в Андрезье-Бутеон, Франция.
В решающем поединке украинка уступила «нейтральной» Юлии Авдеевой (WTA 261) за 1 час и 29 минут.
ITF W75 Андрезье-Бутеон. Хард в помещении. Финал
Юлия Авдееву – Вероника Подрез (Украина) – 6:3, 7:5
Подрез провела второе очное противостояние против Авдеевой. В октябре 2025 года Вероника справилась с Юлией во втором круге 50-тысячника в Шербуре.
Подрез провела 11-й финал на уровне ITF и второй категории W75. В 2025 году она стала чемпионкой на кортах Пуатье.
С понедельника Подрез поднимется на 250-е место в рейтинге WTA – это будет ее личный рекорд.
Результаты Подрез в Андрезье-Бутеон:
- R1: Вероника Подрез – Тифани Лемайтре – 6:2, 6:3
- R2: Вероника Подрез – Екатерина Казионова – 6:0, 6:4
- 1/4 финала: Вероника Подрез – Манон Леонард [2] – 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:5)
- 1/2 финала: Вероника Подрез – Амандин Монно – 7:6 (7:0), 2:6, 6:4
- Финал: Вероника Подрез – Юлия Авдеева – 6:3, 7:5
