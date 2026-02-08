Подрез добралась до финала 75-тысячника во Франции и дебютирует в топ-250

19-летняя украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 284) сыграла в финале турнира ITF W75 в Андрезье-Бутеон, Франция.

В решающем поединке украинка уступила «нейтральной» Юлии Авдеевой (WTA 261) за 1 час и 29 минут.

ITF W75 Андрезье-Бутеон. Хард в помещении. Финал

Юлия Авдееву – Вероника Подрез (Украина) – 6:3, 7:5

Подрез провела второе очное противостояние против Авдеевой. В октябре 2025 года Вероника справилась с Юлией во втором круге 50-тысячника в Шербуре.

Подрез провела 11-й финал на уровне ITF и второй категории W75. В 2025 году она стала чемпионкой на кортах Пуатье.

С понедельника Подрез поднимется на 250-е место в рейтинге WTA – это будет ее личный рекорд.

Результаты Подрез в Андрезье-Бутеон: