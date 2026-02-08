Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Подрез добралась до финала 75-тысячника во Франции и дебютирует в топ-250
ITF
08 февраля 2026, 20:14 |
190
0

Подрез добралась до финала 75-тысячника во Франции и дебютирует в топ-250

Вероника уступила Юлии Авдеевой в поединке за трофей соревнований в Андрезье-Бутеон

08 февраля 2026, 20:14 |
190
0
Подрез добралась до финала 75-тысячника во Франции и дебютирует в топ-250
Instagram. Вероника Подрез

19-летняя украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 284) сыграла в финале турнира ITF W75 в Андрезье-Бутеон, Франция.

В решающем поединке украинка уступила «нейтральной» Юлии Авдеевой (WTA 261) за 1 час и 29 минут.

ITF W75 Андрезье-Бутеон. Хард в помещении. Финал

Юлия Авдееву – Вероника Подрез (Украина) – 6:3, 7:5

Подрез провела второе очное противостояние против Авдеевой. В октябре 2025 года Вероника справилась с Юлией во втором круге 50-тысячника в Шербуре.

Подрез провела 11-й финал на уровне ITF и второй категории W75. В 2025 году она стала чемпионкой на кортах Пуатье.

С понедельника Подрез поднимется на 250-е место в рейтинге WTA – это будет ее личный рекорд.

Результаты Подрез в Андрезье-Бутеон:

  • R1: Вероника Подрез – Тифани Лемайтре – 6:2, 6:3
  • R2: Вероника Подрез – Екатерина Казионова – 6:0, 6:4
  • 1/4 финала: Вероника Подрез – Манон Леонард [2] – 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:5)
  • 1/2 финала: Вероника Подрез – Амандин Монно – 7:6 (7:0), 2:6, 6:4
  • Финал: Вероника Подрез – Юлия Авдеева – 6:3, 7:5
По теме:
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 02-08.02
Как выглядит рейтинг WTA после Aus Open? Свитолина вернулась в топ-10!
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 26.01-01.02
ITF Андрезье-Бутеон Вероника Подрез Юлия Авдеева
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренеры Усика признали поражение Александра в бою с известным супертяжем
Бокс | 08 февраля 2026, 10:23 4
Тренеры Усика признали поражение Александра в бою с известным супертяжем
Тренеры Усика признали поражение Александра в бою с известным супертяжем

Чисора рассказал интересную историю

Саудовская Про-лига публично осадила Роналду. Но рискует потерпеть крах
Футбол | 08 февраля 2026, 12:00 9
Саудовская Про-лига публично осадила Роналду. Но рискует потерпеть крах
Саудовская Про-лига публично осадила Роналду. Но рискует потерпеть крах

В отношениях с Криштиану боссам ближневосточного футбола все же стоит быть крайне осторожными

Легенда Динамо подписал контракт с топовым клубом чемпионата Англии
Футбол | 08.02.2026, 07:33
Легенда Динамо подписал контракт с топовым клубом чемпионата Англии
Легенда Динамо подписал контракт с топовым клубом чемпионата Англии
Украина – Люксембург – 0:2. Орлов в двух сетах проиграл Кнаффу
Теннис | 07.02.2026, 17:31
Украина – Люксембург – 0:2. Орлов в двух сетах проиграл Кнаффу
Украина – Люксембург – 0:2. Орлов в двух сетах проиграл Кнаффу
ОИ-2026. Его не остановить. Клэбо выиграл золото скиатлона в Италии
Олимпийские игры | 08.02.2026, 14:18
ОИ-2026. Его не остановить. Клэбо выиграл золото скиатлона в Италии
ОИ-2026. Его не остановить. Клэбо выиграл золото скиатлона в Италии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Чемпионат Европы: финал и матч за третье место
Чемпионат Европы: финал и матч за третье место
06.02.2026, 20:24
Футзал
Бенфика с украинцем одержала волевую победу в выездном матче
Бенфика с украинцем одержала волевую победу в выездном матче
08.02.2026, 03:50
Волейбол
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Усик объявил о большом боксерском шоу
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Усик объявил о большом боксерском шоу
07.02.2026, 09:14 3
Бокс
Определен лучший футболист в истории. Пеле – 3-й. Кто лидер?
Определен лучший футболист в истории. Пеле – 3-й. Кто лидер?
07.02.2026, 03:02 40
Футбол
«Король Украины». Динамо сообщило о возвращении именитого футболиста
«Король Украины». Динамо сообщило о возвращении именитого футболиста
07.02.2026, 10:22 12
Футбол
Динамо потерпело неудачу. Нападающий отказался играть в Украине из-за войны
Динамо потерпело неудачу. Нападающий отказался играть в Украине из-за войны
07.02.2026, 08:55 5
Футбол
Дебютная шайба и голы в большинстве. Сборная Украины обыграла Польшу
Дебютная шайба и голы в большинстве. Сборная Украины обыграла Польшу
06.02.2026, 19:25 5
Хоккей
Йожеф САБО: «Это такой ублюдок, сидит на деньгах, его н***й гнать надо»
Йожеф САБО: «Это такой ублюдок, сидит на деньгах, его н***й гнать надо»
07.02.2026, 08:12 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем