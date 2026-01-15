ФИФА получила 500 млн заявок на билеты ЧМ. Назван самый популярный матч
Большой спрос на билеты
ФИФА сообщила, что всего получила около 500 миллионов заявок от желающих приобрести билеты на матчи ЧМ-2026.
Уже было продано два миллиона билетов, а осталось около 4-5 миллионов свободных билетов, которые планируют реализовать в ближайшее время.
Интересно, что финальный матч идет только на третьем месте по количеству запросов, а матч-открытие Мексика – Южная Африка находится на четвертой позиции.
Самым большим спросом сейчас пользуется игра Колумбия – Португалия, а на втором месте матч Мексика – Южная Корея.
Сборная Украины сохраняет шансы выйти на ЧМ-2026, но для этого нужно пройти плей-офф, победив Швецию, а затем Польшу или Албанию.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Летний новичок динамовцев Василий Буртник так и не дебютировал за команду
Словацкий «Ружомберок» и Томаш Хюбшман договорились о сотрудничестве