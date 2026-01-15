ФИФА получила 500 млн заявок на билеты ЧМ. Назван самый популярный матч

ФИФА сообщила, что всего получила около 500 миллионов заявок от желающих приобрести билеты на матчи ЧМ-2026.

Уже было продано два миллиона билетов, а осталось около 4-5 миллионов свободных билетов, которые планируют реализовать в ближайшее время.

Интересно, что финальный матч идет только на третьем месте по количеству запросов, а матч-открытие Мексика – Южная Африка находится на четвертой позиции.

Самым большим спросом сейчас пользуется игра Колумбия – Португалия, а на втором месте матч Мексика – Южная Корея.

Сборная Украины сохраняет шансы выйти на ЧМ-2026, но для этого нужно пройти плей-офф, победив Швецию, а затем Польшу или Албанию.