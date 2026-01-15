Это Спарта! О Реале и его очередном полководце

Чудны твои дела, Господи. Это я сейчас не только об все равно неожиданной отставке из «Реала» Хаби Алонсо и оперативном назначении на вакантную должность Альваро Арбелоа. Назначать на вакантную должность тренера дубля после неожиданной отставки наставника первой команды – дело привычное. Даже для киевского «Динамо», не говоря уже о «королевском клубе». Так что кандидатура Альваро Арбелоа во главе «Мадрида» – целиком и полностью прогнозированная и вписывается в концепцию развития самого именитого клуба мира, где тоже в почете клубные «сердца».

Но вышеупомянутым я хотел вспомнить вот еще что. В бытность игроком Арбелоа успел отыграть за «Реал» несколько сезонов. Причем очень успешных сезонов. Самых успешных в новейшей истории клуба, если быть точнее. Но об этом поговорим чуть позже.

Сейчас о том, что летом 2006 года оборонец «Реала» Альваро Арбелоа не мог рассчитывать на основу «галактикос», поэтому согласился на переход в «Депортиво» из Ла-Коруньи. На этом трансфере «сливочные» заработали 1,3 миллиона евро.

В составе «Депора» Арбелоа сходу стал основным. И, проведя блестящий сезон, отправился покорять АПЛ. Альваро приобрел «Ливерпуль». За 3,9 млн евро. Половину из этой суммы отхватил бывший клуб Арбелоа – «Реал» (мадридцы прописали в соглашении с «Депортиво» пункт о следующей продаже Альваро с правом получения половины суммы).

В «Ливерпуле» Арбелоа бок о бок играл с Хаби Алонсо, которого позже заменит в «Реале» на посту главного тренера. Однако, в отличие от Хаби, Альваро не стал настоящей легендой на «Энфилде»: за «красных» он отыграл лишь два сезона. Но успел сыграть со своей командой в финале Лиги чемпионов, по ходу турнира обыграв великую на тот момент «Барселону».

Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Арбелоа и Хаби Алонсо в составе Ливерпуля

Ну, а дальше и произошло то самое интересное. В 2009 году «Реал» решил вернуть себе Арбелоа. Причем вернуть за копейки. Но мерсисайдцы отказались отпускать оборонца за эти самые копейки. Сторговались за четыре миллиона евро.

Кстати, Арбелоа пришел в «Реал» (точнее, вернулся) вместе с такими знаковыми теперь для «королевского клуба» футболистами, как Роналду и Бензема. В то лето в команду пришел и Кака. И да, именно в то лето в «Реал» вернулся и Флорентино Перес, который вернул себя президентский пост.

В некоторых источниках отмечается, что Альваро Арбелоа – воспитанник «Реала». Это не совсем так. Точнее, это совсем не так. Альваро начинал в Сарагосе, и лишь в 18-летнем возрасте перебрался в Мадрид.

Интересно и то, что на начальных этапах своей игровой карьеры Арбелоа действовал на позиции центрального защитника. Именно на позиции центрбека Арбелоа выступал и за молодежные команды «сливочных», и за «Кастилью». В этом же амплуа он в 2004 году дебютировал и в первой команде «Реала».

Но с первого захода стать своим в главной команде «Мадрида» оборонцу не удалось. Всего четыре неполных матча в основе за первый сезон. Следующий сезон – снова в дубле. Ну, а дальше вы уже все знаете: переход в «Депортиво», контракт с «Ливерпулем» и возвращение на круги своя.

Уже в «Ливере» Арбелоа окончательно переквалифицировался в флангового защитника, а после возвращения в «Реал» Альваро уже не играл в центре обороны. Более того, именно под его «давлением» изначально правофланговый оборонец Серхио Рамос переквалифицировался в центрбека, а Арбелоа занял место на правом крыле защиты.

На том месте оборонец отыграл шесть сезонов, которые вылились в восемь выигранных трофеев. Главные из этих трофеев – два Кубка чемпионов.

Ни мастерством, ни результативностью того же Рамоса или Сальгадо Арбелоа не отличался. Его «конек» – надежность и работоспособность. Даже в команде звезд, которой являлся «Реал» в «десятые», были нужны такие игроки, как Альваро Арбелоа. Игроки-пахари. Игроки, таскающие рояль, на котором играли другие.

Однако не только работоспособностью запомнился в «Реале» Арбелоа-футболист. Уже тогда он отличался умением провозглашать мотивационные речи в раздевалке. Часто Альваро зажигал своих одноклубников на поединки цитатами из «300 спартанцев» или «Гладиатора». И очень часто его мотивационные речи срабатывали. Его за это прозвали «спартанцем».

В 34 года Арбелоа покинул «Мадрид». Потому что «пришло время давать дорогу молодым». Альваро проиграл конкуренцию перспективному Дани Карвахалю. И без обид отправился снова в АПЛ. В этот раз – в «Вест Хэм». Однако вторая попытка войти в туманные воды чемпионата Англии оказалась неудачной. Из-за травмы Альваро почти не играл. И тихо завершил карьеру зимой 2015-го.

А затем вернулся в ставший родным «Реал». Сначала – в качестве «свадебного генерала» – работал «послом» клуба, а с 2020-го перешел уже на сугубо тренерскую работу.

Собственно, он никогда и не скрывал, что хочет тренировать. По словам Арбелоа, по возвращению в «Реал» из «Ливерпуля» он окончательно понял, что после карьеры игрока запустит карьеру тренера.

По его же словам, наиболее неизгладимые впечатления на него произвели два специалиста – Жозе Моуринью и Карло Анчелотти. У первого он научился работать под давлением и быть «бронежилетом» для своих игроков, у второго – умению играть в обороне.

Вот такой симбиоз – Моуринью и Анчелотти – и хочет явить миру нынешний наставник «Мадрида»

А начинал он тренерскую карьеру в «Мадриде» с самых низов. Сразу тренировал команду 13-летних. Тренировал удачно: его команда выиграла национальное первенство. Спустя два года Арбелоа возглавил команду 19-летних. И тоже весьма успешно: выиграл и первенство, и Кубок. Играл и в юношеской Лиге чемпионов, но дальше четвертьфинала его команда не проходила.

После трех успешных лет в этом коллективе Альваро Арбелоа пошел на повышение. Он возглавил дубль «Реала» – «Кастилью», сменив на посту наставника одну из главных легенд клуба – Рауля.

До назначения на пост исполняющего обязанности главного тренера «Реала» Арбелоа лишь полгода проработал в «Кастилье». И сказать, что проработал отлично, вряд ли получится. В активе его уже бывших подопечных – десять побед, а в пассиве – восемь поражений. И четвертое место в таблице (это третий дивизион Испании).

Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Арбелоа

Словом, весьма противоречивое наследие оставил по себе Арбелоа в дубле. С одной стороны, он пытался приучить своих подопечных играть в короткий пас и участвовать в тотальном прессинге, и порой это им блестяще удавалось, но, в то же время, навести порядок в защите Альваро не удалось. На момент его повышения в первую команду, «Кастилья» имела равенство по забитым и пропущенным мячам – 25:25. Слишком много пропустили за 19 туров. Да и забили не так уж и много.

Вполне возможно, что в дальнейшем Арбелоа сумел бы достичь игрового баланса в дубле «Реала». Вполне может быть, что «Кастилья» под его руководством уже в нынешнем сезоне боролась бы за переход в Сегунду. А может и выиграла эту борьбу. Но об этом мы можем сейчас лишь догадываться.

Арбелоа «выдернули» посреди сезона. Словно комнатный цветок пересадили из одного вазона в другой. Более просторный вазон, более красивый. Но приживется ли в этом новом «вазоне» Альваро Арбелоа – большой вопрос.

Вопрос этот большой в первую очередь потому, что ни опытом, ни авторитетом своего предшественника Альваро похвастаться не может. И если Мбаппе и компания «съели» самого Хаби, то «какого-то» Арбелоа они могут проглотить и не заметить.

Хотя может быть и такое, что с именем Арбелоа в «Реале» начнется новая эра. Во всяком случае, «спартанец» будет делать для этого все и даже больше.