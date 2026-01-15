Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Нагорняк заговорил о трансферах Эпицентра: «Слухи я не комментирую»
Украина. Премьер лига
15 января 2026, 15:52 |
292
0

Нагорняк заговорил о трансферах Эпицентра: «Слухи я не комментирую»

Пока дебютант УПЛ подписал только одного новичка

15 января 2026, 15:52 |
292
0
Нагорняк заговорил о трансферах Эпицентра: «Слухи я не комментирую»
ФК Эпицентр. Сергей Нагорняк

Главный тренер Эпицентра Сергей Нагорняк заговорил о трансферных планах клуба. Специалист не стал комментировать трансферные слухи

– В СМИ была информация, что «Эпицентр» рассматривает кандидатуру опытного Максима Третьякова, ушедшего из «Колоса». Это отвечает действительности?

– На сегодняшний день у «Эпицентра» один новичок – вратарь Никита Федотов. Что касается потенциальных приобретений, то мы многими интересуемся, но именно я смогу сказать только тогда, когда футболист поставит подпись под контрактом. Слухи я не комментирую, – сказал Нагорняк.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Эпицентр занимает 14-ю строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 14 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей.

По теме:
Вопрос в деньгах. Карпаты близки к подписанию нападающего Руха
Форвард-легионер присоединился к Колосу. Ожидается подписания контракта
Челси – рекордсмен по расходам в зимние трансферные окна. Тоттенхэм – 4-й
Сергей Нагорняк трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Эпицентр Каменец-Подольский
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мбаппе против, чтобы Реал тренировал Клопп и выбрал нового тренера
Футбол | 15 января 2026, 08:42 4
Мбаппе против, чтобы Реал тренировал Клопп и выбрал нового тренера
Мбаппе против, чтобы Реал тренировал Клопп и выбрал нового тренера

Француз мечтает о назначении Зидана

Фиаско Арбелоа. Три гола Лунину: Реал вылетел из Кубка Испании от Альбасете
Футбол | 14 января 2026, 23:59 43
Фиаско Арбелоа. Три гола Лунину: Реал вылетел из Кубка Испании от Альбасете
Фиаско Арбелоа. Три гола Лунину: Реал вылетел из Кубка Испании от Альбасете

Мадридская команда потерпела поражение со счетом 2:3 в 1/8 финала турнира

Снигур проиграла финальный матч отбора и не сумела выйти в основу Aus Open
Теннис | 15.01.2026, 07:21
Снигур проиграла финальный матч отбора и не сумела выйти в основу Aus Open
Снигур проиграла финальный матч отбора и не сумела выйти в основу Aus Open
ОФИЦИАЛЬНО. Сергей Ковалец вернулся к тренерской работе
Футбол | 15.01.2026, 14:24
ОФИЦИАЛЬНО. Сергей Ковалец вернулся к тренерской работе
ОФИЦИАЛЬНО. Сергей Ковалец вернулся к тренерской работе
Талантливый вингер вернется в Динамо и может сыграть на новой позиции
Футбол | 15.01.2026, 08:08
Талантливый вингер вернется в Динамо и может сыграть на новой позиции
Талантливый вингер вернется в Динамо и может сыграть на новой позиции
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Самый интересный соперник Усика». Эксперты назвали одну фамилию
«Самый интересный соперник Усика». Эксперты назвали одну фамилию
14.01.2026, 17:21 3
Бокс
Рой ДЖОНС: «Усик – Уайлдер? Он – старик. Это произойдет в любой момент»
Рой ДЖОНС: «Усик – Уайлдер? Он – старик. Это произойдет в любой момент»
14.01.2026, 00:12
Бокс
ФЬЮРИ: «У него есть семья, дети. Усик решил навредить ему, его здоровью»
ФЬЮРИ: «У него есть семья, дети. Усик решил навредить ему, его здоровью»
13.01.2026, 22:54 1
Бокс
Костюк нашел для Динамо нового форварда и взял на сборы
Костюк нашел для Динамо нового форварда и взял на сборы
14.01.2026, 07:00 9
Футбол
В Реал вернулся тренер, который пять раз выигрывал с клубом Лигу чемпионов
В Реал вернулся тренер, который пять раз выигрывал с клубом Лигу чемпионов
14.01.2026, 07:05 3
Футбол
Клопп готов возглавить Реал, если из клуба выгонят двух игроков
Клопп готов возглавить Реал, если из клуба выгонят двух игроков
13.01.2026, 23:54 5
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с футболистом сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с футболистом сборной Украины
13.01.2026, 17:43 5
Футбол
Менеджер: «В команде Усика сказали, что Александр проиграл этот бой»
Менеджер: «В команде Усика сказали, что Александр проиграл этот бой»
14.01.2026, 07:32 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем