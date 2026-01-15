Нагорняк заговорил о трансферах Эпицентра: «Слухи я не комментирую»
Пока дебютант УПЛ подписал только одного новичка
Главный тренер Эпицентра Сергей Нагорняк заговорил о трансферных планах клуба. Специалист не стал комментировать трансферные слухи
– В СМИ была информация, что «Эпицентр» рассматривает кандидатуру опытного Максима Третьякова, ушедшего из «Колоса». Это отвечает действительности?
– На сегодняшний день у «Эпицентра» один новичок – вратарь Никита Федотов. Что касается потенциальных приобретений, то мы многими интересуемся, но именно я смогу сказать только тогда, когда футболист поставит подпись под контрактом. Слухи я не комментирую, – сказал Нагорняк.
В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Эпицентр занимает 14-ю строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 14 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей.
