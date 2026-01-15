Сергей НАГОРНЯК: «Не только на этого игрока есть спрос. Он навел шороху»
Коуч Эпицентра рассказал, что на лидера клуба Хоакина Сифуэнтеса есть спрос
Главный тренер Эпицентра Сергей Нагорняк рассказал, что на лидера клуба Хоакина Сифуэнтеса есть спрос со стороны других клубов, но о трансфере пока говорить не стал.
– Одним из открытий чемпионата стал Хоакин Сифуэнтес. Есть ли на него спрос со стороны других клубов?
– Есть. Человек приехал из Испании и немного наделал шум у нас в чемпионате. Хотя он наш, у Хоакина еще полтора года контракта с Эпицентром. Могу сказать, что не только на Сифуэнтеса есть спрос. Однако нам необходимо выполнить задачу – сохранить прописку в Премьер-лиге, – сказал Нагорняк.
В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Эпицентр занимает 14-ю строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 14 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей.
