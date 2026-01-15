Сергей НАГОРНЯК: «Не только на этого игрока есть спрос. Он навел шороху»

Главный тренер Эпицентра Сергей Нагорняк рассказал, что на лидера клуба Хоакина Сифуэнтеса есть спрос со стороны других клубов, но о трансфере пока говорить не стал.

– Одним из открытий чемпионата стал Хоакин Сифуэнтес. Есть ли на него спрос со стороны других клубов?

– Есть. Человек приехал из Испании и немного наделал шум у нас в чемпионате. Хотя он наш, у Хоакина еще полтора года контракта с Эпицентром. Могу сказать, что не только на Сифуэнтеса есть спрос. Однако нам необходимо выполнить задачу – сохранить прописку в Премьер-лиге, – сказал Нагорняк.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Эпицентр занимает 14-ю строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 14 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей.