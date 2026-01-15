Вопрос в деньгах. Карпаты близки к подписанию нападающего Руха

После возвращения из отпуска и медосмотра 15 января «Карпаты» отправились на сбор в Испанию, где присоединятся другие легионеры, в частности, бразилец Бруниньо, к которому проявляли интерес израильские клубы. Но сейчас он остается во львовской команде.

А вот продолжит ли карьеру в «Карпатах» еще один представитель «Руха», гамбиец Бабукар Фаал, неизвестно.

Как стало известно Sport.ua, переговоры руководства «Руха» с представителями африканца, требующие за переход серьезные комиссионные, затягиваются. Если все же удастся устранить все препятствия, то Фаал сразу же возьмет курс на Испанию.

Отметим возвращение в строй опытного защитника Тимура Стецькова, который восстановился после тяжелой травмы и будет готовиться в общей группе.

20 января зелено-белые проведут первый спарринг под руководством нового главного тренера Франа Фернандеса – с корейским Теджоном.