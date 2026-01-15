Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Вопрос в деньгах. Карпаты близки к подписанию нападающего Руха
Украина. Премьер лига
15 января 2026, 16:55 | Обновлено 15 января 2026, 17:11
Вопрос в деньгах. Карпаты близки к подписанию нападающего Руха

Фаал может перебраться в команду Фернандеса

Вопрос в деньгах. Карпаты близки к подписанию нападающего Руха
ФК Рух. Бубакарр Фаал

После возвращения из отпуска и медосмотра 15 января «Карпаты» отправились на сбор в Испанию, где присоединятся другие легионеры, в частности, бразилец Бруниньо, к которому проявляли интерес израильские клубы. Но сейчас он остается во львовской команде.

А вот продолжит ли карьеру в «Карпатах» еще один представитель «Руха», гамбиец Бабукар Фаал, неизвестно.

Как стало известно Sport.ua, переговоры руководства «Руха» с представителями африканца, требующие за переход серьезные комиссионные, затягиваются. Если все же удастся устранить все препятствия, то Фаал сразу же возьмет курс на Испанию.

Отметим возвращение в строй опытного защитника Тимура Стецькова, который восстановился после тяжелой травмы и будет готовиться в общей группе.

20 января зелено-белые проведут первый спарринг под руководством нового главного тренера Франа Фернандеса – с корейским Теджоном.

Бабукарр Фаал Карпаты Львов Рух Львов инсайд Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ Бруниньо Тимур Стецьков
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
