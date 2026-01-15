Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Капитан МЮ обиделся на клуб. Думает о том, что делать дальше
Англия
15 января 2026, 15:20 | Обновлено 15 января 2026, 15:31
Фернандеш может уйти летом

Getty Images/Global Images Ukraine. Бруну Фернандеш

По информации британских СМИ, капитан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш обиделся на руководство клуба.

Игрок ранее сам признал, что МЮ прямо ему говорил о желании продать в Саудовкую Аравию, а теперь уволил наставника Рубена Аморима, с которым у хавбека сложились хорошие отношения.

При этом покидать Манчестер в январе Фернандеш не хочет, так как намерен продолжать карьеру в АПЛ и не планирует сейчас уходить в чемпионат уровне ниже.

Однако летом, когда останется год до завершения контракта с МЮ, игрок подумает о своих перспективах.

