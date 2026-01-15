Капитан МЮ обиделся на клуб. Думает о том, что делать дальше
Фернандеш может уйти летом
По информации британских СМИ, капитан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш обиделся на руководство клуба.
Игрок ранее сам признал, что МЮ прямо ему говорил о желании продать в Саудовкую Аравию, а теперь уволил наставника Рубена Аморима, с которым у хавбека сложились хорошие отношения.
При этом покидать Манчестер в январе Фернандеш не хочет, так как намерен продолжать карьеру в АПЛ и не планирует сейчас уходить в чемпионат уровне ниже.
Однако летом, когда останется год до завершения контракта с МЮ, игрок подумает о своих перспективах.
