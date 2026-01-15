В УЕФА готовят жеребьевку 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер – в ожидании

16 января в 14:00 состоится жеребьевка 1/16 финала Лиги конференций УЕФА 2025/26.

Донецкий Шахтер будет иметь статус наблюдателя, поскольку попал сразу в 1/8 финала (жеребьевка для горняков – 27 февраля)

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В 1/16 финала сыграют команды, занявшие 9–24 места. Именно для этой стадии составят пары 16 января, а матчи пройдут 19 и 26 февраля.

Напрямую в 1/8 финала вышли: Страсбург (16 очков), Ракув (14), АЕК Афины, Спарта Прага, Райо Вальекано, Шахтер, Майнц (по 13), АЕК Ларнака (12),

Сеяные в 1/16 финала: Лозанна (11), Кристал Пэлас, Лех Познань, Самсунспор, Целе, АЗ Алкмаар (по 10), Фиорентина, Риека (по 9).

Несеяные в 1/16 финала: Ягеллония (9), Омония, Ноа, Дрита (по 8), КуПС, Шкендия, Зриньски, Сигма (по 7).

Донецкий Шахтер с 6-го места пробился напрямую в 1/8 финала и теперь имеет 4 варианта соперников на этой стадии.

Жеребьевка 1/8 финала состоится 27 февраля, а поединки – 12 и 19 марта.

Финал Лиги конференций запланирован на 27 мая 2026 года в немецком Лейпциге.

Потенциальные соперники Шахтера в 1/8 финала ЛК

КуПС (Финляндия)

Шкендия (Северная Македония)

Лех Познань (Польща)

Самсунспор (Турция)

В случае успеха Шахтер выйдет в 1/4 финала, где потенциальные соперники:

АЕК Афины (Греция)

Спарта Прага (Чехия)

Дрита (Косово)

Ноа (Армения)

АЗ Алкмаар (Нидерланды)

Целе (Словения)

Лиги конференций УЕФА 2025/26

1/16 финала, 19 и 26 февраля (жеребьевка – 16 января)

🔹 КуПС (Финляндия) или Шкендия (С. Македония) – Лех (Польша) или Самсунспор (Турция) 🔹 Ноа (Армения) или Дрита (Косово) – Целе (Словения) или АЗ Алкмаар (Нидерланды) 🔹 Зриньски (Босния) или Сигма (Чехия) – Лозанна (Швейцария) или Кристал Пэлас (Англия) 🔹 Ягеллония (Польша) или Омония (Кипр) – Фиорентина (Италия) или Риека (Хорватия) 🔹 Шкендия (С. Македония) или КуПС (Финляндия) – Самсунспор (Турция) или Лех (Польша) 🔹 Дрита (Косово) или Ноа (Армения) – АЗ Алкмаар (Нидерланды) или Целе (Словения) 🔹 Сигма (Чехия) или Зриньски (Босния) – Кристал Пэлас (Англия) или Лозанна (Швейцария) 🔹 Омония (Кипр) или Ягеллония (Польша) – Риека (Хорватия) или Фиорентина (Италия)

1/8 финала, 12 и 19 марта (жеребьевка – 27 февраля)

🔹 Победитель матча 1 – Райо Вальекано (Испания) или Шахтер (Украина)

(Украина) 🔹 Победитель матча 2 – АЕК Афины (Греция) или Спарта Прага (Чехия)

🔹 Победитель матча 3 – Майнц (Германия) или АЕК Ларнака (Кипр)

🔹 Победитель матча 4 – Страсбург (Франция) или Ракув (Польша)

🔹 Победитель матча 5 – Шахтер (Украина) или Райо Вальекано (Испания)

(Украина) или Райо Вальекано (Испания) 🔹 Победитель матча 6 – Спарта Прага (Чехия) или АЕК Афины (Греция)

🔹 Победитель матча 7 – АЕК Ларнака (Кипр) или Майнц (Германия)

🔹 Победитель матча 8 – Ракув (Польша) или Страсбург (Франция)

Предварительная сетка плей-офф ЛК

Инфографика