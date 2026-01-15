Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В УЕФА готовят жеребьевку 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер – в ожидании
Лига конференций
15 января 2026, 06:39 | Обновлено 15 января 2026, 07:22
921
1

В УЕФА готовят жеребьевку 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер – в ожидании

16 января горняки будут в статусе наблюдателя, так как вышли сразу в 1/8 финала

15 января 2026, 06:39 | Обновлено 15 января 2026, 07:22
921
1 Comments
В УЕФА готовят жеребьевку 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер – в ожидании
Коллаж Sport.ua

16 января в 14:00 состоится жеребьевка 1/16 финала Лиги конференций УЕФА 2025/26.

Донецкий Шахтер будет иметь статус наблюдателя, поскольку попал сразу в 1/8 финала (жеребьевка для горняков – 27 февраля)

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В 1/16 финала сыграют команды, занявшие 9–24 места. Именно для этой стадии составят пары 16 января, а матчи пройдут 19 и 26 февраля.

Напрямую в 1/8 финала вышли: Страсбург (16 очков), Ракув (14), АЕК Афины, Спарта Прага, Райо Вальекано, Шахтер, Майнц (по 13), АЕК Ларнака (12),

Сеяные в 1/16 финала: Лозанна (11), Кристал Пэлас, Лех Познань, Самсунспор, Целе, АЗ Алкмаар (по 10), Фиорентина, Риека (по 9).

Несеяные в 1/16 финала: Ягеллония (9), Омония, Ноа, Дрита (по 8), КуПС, Шкендия, Зриньски, Сигма (по 7).

Донецкий Шахтер с 6-го места пробился напрямую в 1/8 финала и теперь имеет 4 варианта соперников на этой стадии.

Жеребьевка 1/8 финала состоится 27 февраля, а поединки – 12 и 19 марта.

Финал Лиги конференций запланирован на 27 мая 2026 года в немецком Лейпциге.

Потенциальные соперники Шахтера в 1/8 финала ЛК

  • КуПС (Финляндия)
  • Шкендия (Северная Македония)
  • Лех Познань (Польща)
  • Самсунспор (Турция)

В случае успеха Шахтер выйдет в 1/4 финала, где потенциальные соперники:

  • АЕК Афины (Греция)
  • Спарта Прага (Чехия)
  • Дрита (Косово)
  • Ноа (Армения)
  • АЗ Алкмаар (Нидерланды)
  • Целе (Словения)

Лиги конференций УЕФА 2025/26

1/16 финала, 19 и 26 февраля (жеребьевка – 16 января)

  1. 🔹 КуПС (Финляндия) или Шкендия (С. Македония) – Лех (Польша) или Самсунспор (Турция)
  2. 🔹 Ноа (Армения) или Дрита (Косово) – Целе (Словения) или АЗ Алкмаар (Нидерланды)
  3. 🔹 Зриньски (Босния) или Сигма (Чехия) – Лозанна (Швейцария) или Кристал Пэлас (Англия)
  4. 🔹 Ягеллония (Польша) или Омония (Кипр) – Фиорентина (Италия) или Риека (Хорватия)
  5. 🔹 Шкендия (С. Македония) или КуПС (Финляндия) – Самсунспор (Турция) или Лех (Польша)
  6. 🔹 Дрита (Косово) или Ноа (Армения) – АЗ Алкмаар (Нидерланды) или Целе (Словения)
  7. 🔹 Сигма (Чехия) или Зриньски (Босния) – Кристал Пэлас (Англия) или Лозанна (Швейцария)
  8. 🔹 Омония (Кипр) или Ягеллония (Польша) – Риека (Хорватия) или Фиорентина (Италия)

1/8 финала, 12 и 19 марта (жеребьевка – 27 февраля)

  • 🔹 Победитель матча 1 – Райо Вальекано (Испания) или Шахтер (Украина)
  • 🔹 Победитель матча 2 – АЕК Афины (Греция) или Спарта Прага (Чехия)
  • 🔹 Победитель матча 3 – Майнц (Германия) или АЕК Ларнака (Кипр)
  • 🔹 Победитель матча 4 – Страсбург (Франция) или Ракув (Польша)
  • 🔹 Победитель матча 5 – Шахтер (Украина) или Райо Вальекано (Испания)
  • 🔹 Победитель матча 6 – Спарта Прага (Чехия) или АЕК Афины (Греция)
  • 🔹 Победитель матча 7 – АЕК Ларнака (Кипр) или Майнц (Германия)
  • 🔹 Победитель матча 8 – Ракув (Польша) или Страсбург (Франция)

Предварительная сетка плей-офф ЛК

Инфографика

По теме:
Кубок Нидерландов. Аякс потерпел сенсационное фиаско от АЗ со счетом 0:6
Алавес взял верх над Райо Вальекано и стал четвертьфиналистом Копа дель Рей
Лидер Шахтера может отправиться в аренду за границу
Лига конференций Фиорентина Страсбург Риека Кристал Пэлас Омония Зриньски Мостар Ягеллония Белосток Райо Вальекано Майнц Спарта Прага АЗ Алкмаар Шахтер Донецк Лозанна Самсунспор Лех Познань АЕК Ларнака АЕК Афины Шкендия Целе Сигма Оломоуц Денис Костышин выбор редакции статистические расклады Дрита КуПС Ноа Ереван Ракув Ченстохова
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Два футболиста Динамо будут выступать за другой клуб из УПЛ
Футбол | 15 января 2026, 07:02 0
Два футболиста Динамо будут выступать за другой клуб из УПЛ
Два футболиста Динамо будут выступать за другой клуб из УПЛ

Саленко и Малыш поедут на сборы вместе с «Зарей»

Леннокс ЛЬЮИС: «Он просто убегал по рингу, это недопустимо»
Бокс | 14 января 2026, 07:57 1
Леннокс ЛЬЮИС: «Он просто убегал по рингу, это недопустимо»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он просто убегал по рингу, это недопустимо»

Британец – о бое Джошуа и Пола

В шаге от Уэмбли. Арсенал обыграл Челси в Кубке лиги
Футбол | 15.01.2026, 00:12
В шаге от Уэмбли. Арсенал обыграл Челси в Кубке лиги
В шаге от Уэмбли. Арсенал обыграл Челси в Кубке лиги
ФЕДОРЧУК: «Это провал селекции Динамо. Шовковский его даже в деле не видел»
Футбол | 14.01.2026, 12:09
ФЕДОРЧУК: «Это провал селекции Динамо. Шовковский его даже в деле не видел»
ФЕДОРЧУК: «Это провал селекции Динамо. Шовковский его даже в деле не видел»
Маркевич дал совет жене Конопли после «кастрюль на голову»
Футбол | 14.01.2026, 16:49
Маркевич дал совет жене Конопли после «кастрюль на голову»
Маркевич дал совет жене Конопли после «кастрюль на голову»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
New Zealander
Опустилися до того, що тепер лише спостерігаємо за іншими 
Ответить
0
Популярные новости
Реал хочет назначить Клоппа вместо Алонсо. Тот уже дал ответ
Реал хочет назначить Клоппа вместо Алонсо. Тот уже дал ответ
13.01.2026, 08:59 3
Футбол
Алонсо сам решил уйти из Реала из-за этих людей. Основная причина отставки
Алонсо сам решил уйти из Реала из-за этих людей. Основная причина отставки
13.01.2026, 07:45 6
Футбол
Менеджер: «В команде Усика сказали, что Александр проиграл этот бой»
Менеджер: «В команде Усика сказали, что Александр проиграл этот бой»
14.01.2026, 07:32 3
Бокс
Перес решил вернуть в Реал легендарного тренера вместо Алонсо
Перес решил вернуть в Реал легендарного тренера вместо Алонсо
13.01.2026, 07:27 3
Футбол
Усик без колебаний назвал супертяжа, который лучше Кличко и Джошуа
Усик без колебаний назвал супертяжа, который лучше Кличко и Джошуа
13.01.2026, 06:42 1
Бокс
Арбелоа поразил Лунина своим первым официальным решением
Арбелоа поразил Лунина своим первым официальным решением
14.01.2026, 14:15 5
Футбол
Украинский боксер хочет получить паспорт гражданина другой страны
Украинский боксер хочет получить паспорт гражданина другой страны
13.01.2026, 19:04 8
Бокс
ПСЖ с Забарным проиграл дерби и сенсационно выбыл из Кубка Франции
ПСЖ с Забарным проиграл дерби и сенсационно выбыл из Кубка Франции
13.01.2026, 00:07 22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем