Лига конференций. Итоговая турнирная таблица: Шахтер вышел в 1/8 финала

Лига конференций
19 декабря 2025, 00:07 | Обновлено 19 декабря 2025, 00:23
Горняки заняли 6-е место, а Динамо оказалось за бортом топ-24

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 18 декабря прошли матчи последнего 6-го тура Лиги конференций УЕФА 2025/26.

В этот игровой день одновременно состоялись 18 поединков.

Донецкий Шахтер в Кракове сыграл вничью с командой Риека из Хорватии (0:0). Горняки с 13 очками из 18 напрямую попали в 1/8 финала (6-е место).

Киевское Динамо в Люблине забило два гола в ворота Ноа из Армении (2:0). Столичная команда с 6 очками не сумела выйти в плей-офф и завершила еврокубковый сезон (27-е место).

Напрямую в 1/8 финала вышли: Страсбург (16 очков), Ракув (14), АЕК Афины, Спарта Прага, Райо Вальекано, Шахтер, Майнц (по 13), АЕК Ларнака (12),

Команды, занявшие 9–24 места, сыграют в 1/16 финала. Жеребьевка этой стадии пройдет 16 января 2026 года, а матчи – 19 и 26 февраля. Жеребьевка 1/8 финала состоится 27 февраля, а поединки – 12 и 19 марта. Финал Лиги конференций запланирован на 27 мая 2026 года в немецком Лейпциге.

Лига конференций УЕФА 2025/26

6-й тур, 16 декабря 2025

  • 22:00. АЕК Ларнака (Кипр) – Шкендия (Северная Македония) – 1:0
  • 22:00. АЗ Алкмаар (Нидерланды) – Ягеллония (Польша) – 0:0
  • 22:00. Динамо Киев (Украина) – Ноа (Армения) – 2:0
  • 22:00. Зриньски (Босния и Герцеговина) – Рапид Вена (Австрия) – 1:1
  • 22:00. Кристал Пэлас (Англия) – КуПС (Финляндия) – 2:2
  • 22:00. Легия (Польша) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – 4:1
  • 22:00. Лозанна (Швейцария) – Фиорентина (Италия) – 1:0
  • 22:00. Майнц (Германия) – Самсунспор (Турция) – 2:0
  • 22:00. Омония (Кипр) – Ракув (Польша) – 0:1
  • 22:00. Райо Вальекано (Испания) – Дрита (Косово) – 3:0
  • 22:00. Сигма Оломоуц (Чехия) – Лех Познань (Польша) – 1:2
  • 22:00. Слован Братислава (Словакия) – Хеккен (Швеция) – 1:0
  • 22:00. Спарта Прага (Чехия) – Абердин (Шотландия) – 3:0
  • 22:00. Страсбург (Франция) – Брейдаблик (Исландия) – 3:1
  • 22:00. Целе (Словения) – Шелбурн (Ирландия) – 0:0
  • 22:00. Шахтер Донецк (Украина) – Риека (Хорватия) – 0:0
  • 22:00. Шемрок Роверс (Ирландия) – Хамрун Спартанс (Мальта) – 3:1
  • 22:00. AEK Афины (Греция) – Университатя Крайова (Румыния) – 3:2

Итоговая турнирная таблица

Инфографика

