Геннадий БУТКЕВИЧ: «Для меня Полесье – не игрушка. Мы строим клуб»
Владелец не планирует отказываться от проекта
Президент «Полесья» Геннадий Буткевич отрицает, что владеет клубом для развлечения и может бросить футбольный проект в Житомире.
«Для меня «Полесье» – это не игрушка, а системный вклад в развитие профессионального футбола в стране и Житомирской области. Мы строим клуб, который будет существовать десятилетиями, независимо от обстоятельств и является условным мультипликатором для улучшения уровня жизни в регионе: от туристического потенциала, уровня дохода местного населения до развития инфраструктуры и развития детского спорта».
«Это доказательство того, что мы никуда не собираемся ехать, мы будем строить Европу здесь, в Житомире», – сказал Буткевич.
Команда Руслана Ротаня на зимний перерыв ушла на третье место УПЛ.
