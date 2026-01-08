Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Геннадий БУТКЕВИЧ: «Для меня Полесье – не игрушка. Мы строим клуб»
Украина. Премьер лига
08 января 2026, 11:59 | Обновлено 08 января 2026, 12:28
Владелец не планирует отказываться от проекта

ФК Полесье

Президент «Полесья» Геннадий Буткевич отрицает, что владеет клубом для развлечения и может бросить футбольный проект в Житомире.

«Для меня «Полесье» – это не игрушка, а системный вклад в развитие профессионального футбола в стране и Житомирской области. Мы строим клуб, который будет существовать десятилетиями, независимо от обстоятельств и является условным мультипликатором для улучшения уровня жизни в регионе: от туристического потенциала, уровня дохода местного населения до развития инфраструктуры и развития детского спорта».

«Это доказательство того, что мы никуда не собираемся ехать, мы будем строить Европу здесь, в Житомире», – сказал Буткевич.

Команда Руслана Ротаня на зимний перерыв ушла на третье место УПЛ.

Полесье Житомир Геннадий Буткевич Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Forbes Украина
