  4. Барселона одержала самую крупную победу в истории Суперкубка Испании
Суперкубок Испании
08 января 2026, 13:06 |
Барселона одержала самую крупную победу в истории Суперкубка Испании

Каталонцы стали первыми в турнире, кто сумел победить своего соперника с разницей в 5 мячей

08 января 2026, 13:06 |
Барселона одержала самую крупную победу в истории Суперкубка Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

Барселона установила новый рекорд Суперкубка Испании, победив своего соперника с самой большой разницей в истории турнира.

Произошло это в первом полуфинале сезона 2025/26, в котором каталонцы разбили Атлетик из Бильбао со счетом 5:0.

Ко вчерашнему матчу счет 4:0 был победой с наибольшей разницей в счете (Реал Сосьедад – Реал в сезоне 1982/83, Атлетик – Барселона в сезоне 2015/16 и Барселона – Севилья в сезоне 2010/11).

Самые крупные победы в истории Суперкубка Испании

  • 5:0 – Барселона – Атлетик (2025/26)
  • 4:0 – Реал Сосьедад – Реал (1982/83)
  • 4:0 – Атлетик – Барселона (2015/16)
  • 4:0 – Барселона – Севилья (2010/11)
  • 5:2 – Барселона – Реал (2024/25)
  • 5:2 – Барселона – Атлетико (1996/97)
  • 4:1 – Реал – Барселона (1990/91)
  • 4:1 – Реал – Барселона (1997/98)
  • 4:1 – Реал – Барселона (2023/24)
  • 3:0 – Барселона – Бетис (2005/06)
Барселона статистика Атлетик Бильбао Суперкубок Испании по футболу
