Барселона одержала самую крупную победу в истории Суперкубка Испании
Каталонцы стали первыми в турнире, кто сумел победить своего соперника с разницей в 5 мячей
Барселона установила новый рекорд Суперкубка Испании, победив своего соперника с самой большой разницей в истории турнира.
Произошло это в первом полуфинале сезона 2025/26, в котором каталонцы разбили Атлетик из Бильбао со счетом 5:0.
Ко вчерашнему матчу счет 4:0 был победой с наибольшей разницей в счете (Реал Сосьедад – Реал в сезоне 1982/83, Атлетик – Барселона в сезоне 2015/16 и Барселона – Севилья в сезоне 2010/11).
Самые крупные победы в истории Суперкубка Испании
- 5:0 – Барселона – Атлетик (2025/26)
- 4:0 – Реал Сосьедад – Реал (1982/83)
- 4:0 – Атлетик – Барселона (2015/16)
- 4:0 – Барселона – Севилья (2010/11)
- 5:2 – Барселона – Реал (2024/25)
- 5:2 – Барселона – Атлетико (1996/97)
- 4:1 – Реал – Барселона (1990/91)
- 4:1 – Реал – Барселона (1997/98)
- 4:1 – Реал – Барселона (2023/24)
- 3:0 – Барселона – Бетис (2005/06)
