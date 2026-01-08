Барселона одержала самую крупную победу в истории Суперкубка Испании

Барселона установила новый рекорд Суперкубка Испании, победив своего соперника с самой большой разницей в истории турнира.

Произошло это в первом полуфинале сезона 2025/26, в котором каталонцы разбили Атлетик из Бильбао со счетом 5:0.

Ко вчерашнему матчу счет 4:0 был победой с наибольшей разницей в счете (Реал Сосьедад – Реал в сезоне 1982/83, Атлетик – Барселона в сезоне 2015/16 и Барселона – Севилья в сезоне 2010/11).

Самые крупные победы в истории Суперкубка Испании