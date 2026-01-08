Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Арсенал – Ливерпуль
Англия
08 января 2026, 13:31 | Обновлено 08 января 2026, 13:35
30
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Арсенал – Ливерпуль

8 января в 22:00 пройдет центральный поединок 21-го тура чемпионата Англии

08 января 2026, 13:31 | Обновлено 08 января 2026, 13:35
30
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Арсенал – Ливерпуль
Коллаж Sport.ua

8 января в 22:00 состоялся главный поединок 21-го тура Английской Премьер-лиги.

Арсенал принимает Ливерпуль в Лондоне на домашней арене Эмирейтс.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Микель Артета и Арне Слот планируют взять три очка в этой игре.

Арсенал является лидером чемпионата, а Ливерпуль находится на 4-й позиции в АПЛ.

Топ-6 АПЛ: Арсенал (48 очков), Манчестер Сити, Астон Вилла (по 42), Ливерпуль (34), Челси, Ман Юнайтед (по 31).

Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Арсенал – Ливерпуль

Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports.

Арсенал – Ливерпуль
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Бернли – Манчестер Юнайтед – 2:2. Первый дубль Шешко. Видео голов, обзор
Тренер Брайтона первый, кто избежал поражений в 4 матчах против Гвардиолы
Букмекеры назвали фаворита суперматча Арсенал – Ливерпуль
Ливерпуль Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Арсенал - Ливерпуль где смотреть
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Свитолина вышла в четвертьфинал турнира WTA 250 в Окленде, одолев Бултер
Теннис | 08 января 2026, 09:33 12
Свитолина вышла в четвертьфинал турнира WTA 250 в Окленде, одолев Бултер
Свитолина вышла в четвертьфинал турнира WTA 250 в Окленде, одолев Бултер

Элина в двух сетах переиграла Кэти во втором раунде соревнований в Новой Зеландии

Арда ТУРАН: «Он оскорбил меня и страну. Игрок не соответствует требованиям»
Футбол | 08 января 2026, 08:41 3
Арда ТУРАН: «Он оскорбил меня и страну. Игрок не соответствует требованиям»
Арда ТУРАН: «Он оскорбил меня и страну. Игрок не соответствует требованиям»

Турецкий тренер – о заявлениях Шелви

Три футболиста Динамо будут выступать за другой клуб из УПЛ
Футбол | 07.01.2026, 21:20
Три футболиста Динамо будут выступать за другой клуб из УПЛ
Три футболиста Динамо будут выступать за другой клуб из УПЛ
Тренер Брентфорда: «Не могу поверить – первый гол Ярмолюка в АПЛ»
Футбол | 08.01.2026, 11:58
Тренер Брентфорда: «Не могу поверить – первый гол Ярмолюка в АПЛ»
Тренер Брентфорда: «Не могу поверить – первый гол Ярмолюка в АПЛ»
Вратарь сборной Украины хочет играть в АПЛ, и на него нашёлся покупатель
Футбол | 08.01.2026, 09:33
Вратарь сборной Украины хочет играть в АПЛ, и на него нашёлся покупатель
Вратарь сборной Украины хочет играть в АПЛ, и на него нашёлся покупатель
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Некоторые украинцы празднуют сегодня». Усик сказал по поводу Рождества
«Некоторые украинцы празднуют сегодня». Усик сказал по поводу Рождества
08.01.2026, 05:05 44
Бокс
Динамо сообщило о потере легендарной фигуры
Динамо сообщило о потере легендарной фигуры
07.01.2026, 07:11 4
Футбол
Стратегическая ошибка. Мудрик потерял шанс смягчить срок дисквалификации
Стратегическая ошибка. Мудрик потерял шанс смягчить срок дисквалификации
06.01.2026, 10:29 4
Футбол
Остались только гранды. Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Африки
Остались только гранды. Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Африки
07.01.2026, 06:23 11
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Сборная Канады завершила турнир яркой победой
Молодежный ЧМ по хоккею. Сборная Канады завершила турнир яркой победой
06.01.2026, 10:05 1
Хоккей
Новый тренер Челси Росеньор принял решение о будущем Мудрика
Новый тренер Челси Росеньор принял решение о будущем Мудрика
07.01.2026, 08:20 17
Футбол
В УАФ выступили с официальным заявлением по поводу Михаила Мудрика
В УАФ выступили с официальным заявлением по поводу Михаила Мудрика
06.01.2026, 09:11 5
Футбол
Ястремская за один час в Брисбене разгромила финалистку US Open 2021
Ястремская за один час в Брисбене разгромила финалистку US Open 2021
07.01.2026, 04:30 12
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем