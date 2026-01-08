Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Арсенал – Ливерпуль
8 января в 22:00 пройдет центральный поединок 21-го тура чемпионата Англии
8 января в 22:00 состоялся главный поединок 21-го тура Английской Премьер-лиги.
Арсенал принимает Ливерпуль в Лондоне на домашней арене Эмирейтс.
Микель Артета и Арне Слот планируют взять три очка в этой игре.
Арсенал является лидером чемпионата, а Ливерпуль находится на 4-й позиции в АПЛ.
Топ-6 АПЛ: Арсенал (48 очков), Манчестер Сити, Астон Вилла (по 42), Ливерпуль (34), Челси, Ман Юнайтед (по 31).
Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports.
