В четверг, 8 января, состоится поединок 21-го тура чемпионата Англии между «Арсеналом» и «Ливерпулем».

По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Арсенал

Чрезвычайно уверенные результаты показывает лондонский клуб в текущем сезоне. За 20 туров Премьер-лиги «канонирам» удалось набрать 48 зачетных пунктов, позволяющих им занимать 1-е место турнирной таблицы. Расстояние от ближайших конкурентов, «Манчестер Сити» и «Астон Виллы», на данный момент составляет уже 6 очков. В Кубке английской лиги коллектив дошел до полуфинала, где встретится с «Челси».

В Лиге чемпионов англичане также феерят – за 6 игр «Арсенал» завоевал 18 очков, которые сейчас позволяют ему занимать 1-ю позицию общей таблицы соревнований. Команда уже официально обеспечила себе место в плей-офф турнира.

Ливерпуль

Далеко не столь уверенный футбол демонстрирует команда Арне Слота. После 20 туров АПЛ на счету «Ливерпуля» есть всего 34 очка, которые пока позволяют ему находиться на 4 месте турнирной таблицы. Однако даже от 8-й ступени клуб отделяет всего 4 балла. Из Кубка английской лиги красные вылетели на стадии 1/8 финала от «Кристал Пелас».

За 6 поединков Лиги чемпионов «мерсисайдцам» удалось набрать 12 зачетных пунктов – такие результаты позволяют клубу находиться на 9 месте турнирной таблицы. От необходимого топ-8 команда отстает только из-за худшей разницы забитых/пропущенных голов.

Личные встречи

В последних пяти официальных играх между командами небольшое преимущество имеет «Ливерпуль». На балансе «мерсисайдцев» 2 победы, столько же матчей завершилось вничью, а 1 выигрыш завоевал «Арсенал».

Интересные факты

«Арсенал» победил в каждом из последних 7 матчей.

Беспроигрышная серия «Ливерпуля» продолжается уже 9 поединков подряд.

«Арсенал» не может сохранить ворота сухими уже 4 игры подряд, «Ливерпуль» в свою очередь пропускал в 3/4 предыдущих играх.

Прогноз

Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.85.