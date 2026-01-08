Английская Премьер-лига. 21-й тур.

«Арсенал» – «Ливерпуль» - 0:0

«Арсенал»: Рая – Инкапье, Габриэл, Салиба, Тимбер – Райс, Субименди, Эдегор – Троссар, Йокерес, Сака.

Запасные: Аррисабалага, Уайт, Жезус, Эзе, Мартинелли, Нергор, Мадуэке, Мерино, Льюис-Скелли.

«Ливерпуль»: Алиссон – Керкез, ван Дейк, Конате, Брэдли – Мак Аллистер, Гравенберх – Вирц, Собослаи, Салах – Гакпо.

Запасные: Мамардашвили, Вудмэн, Гомес, Кьеза, Джонс, Робертсон, Ньони, Рэмзи, Нгумоа.

Арбитр: Энтони Тейлор (Витеншо, Англия).

Стадион: «Эмирейтс» (Лондон).

В четверг, 8-го января, состоится поединок 21-го тура английской Премьер-лиги, в котором сразятся лондонский «Арсенал» и «Ливерпуль». Матч пройдет в Лондоне, на поле стадиона «Эмирейтс», начало в 22:00.

В первом круге команда Арне Слота выиграла на последних минутах на своем поле (1:0), но тогда у нее хотя бы был настрой вести чемпионскую гонку. Сейчас ситуация выглядит такой, что коллектив Микеля Артеты в двух победах над «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» от чемпионского титула. Да и в случае победы в предстоящей игре отрыв от «горожан» будет действительно серьезным.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Арсенал» – «Ливерпуль», за которой можно следить в украинской версии сайта.