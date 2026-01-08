Арсенал – Ливерпуль. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка 21-го тура английской Премьер-лиги
Английская Премьер-лига. 21-й тур.
«Арсенал» – «Ливерпуль» - 0:0
«Арсенал»: Рая – Инкапье, Габриэл, Салиба, Тимбер – Райс, Субименди, Эдегор – Троссар, Йокерес, Сака.
Запасные: Аррисабалага, Уайт, Жезус, Эзе, Мартинелли, Нергор, Мадуэке, Мерино, Льюис-Скелли.
«Ливерпуль»: Алиссон – Керкез, ван Дейк, Конате, Брэдли – Мак Аллистер, Гравенберх – Вирц, Собослаи, Салах – Гакпо.
Запасные: Мамардашвили, Вудмэн, Гомес, Кьеза, Джонс, Робертсон, Ньони, Рэмзи, Нгумоа.
Арбитр: Энтони Тейлор (Витеншо, Англия).
Стадион: «Эмирейтс» (Лондон).
В четверг, 8-го января, состоится поединок 21-го тура английской Премьер-лиги, в котором сразятся лондонский «Арсенал» и «Ливерпуль». Матч пройдет в Лондоне, на поле стадиона «Эмирейтс», начало в 22:00.
В первом круге команда Арне Слота выиграла на последних минутах на своем поле (1:0), но тогда у нее хотя бы был настрой вести чемпионскую гонку. Сейчас ситуация выглядит такой, что коллектив Микеля Артеты в двух победах над «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» от чемпионского титула. Да и в случае победы в предстоящей игре отрыв от «горожан» будет действительно серьезным.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Арсенал» – «Ливерпуль», за которой можно следить в украинской версии сайта.
22:00
